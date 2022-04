Daniel Cornel Pop quitte le poste de Chef de la direction de GAC

Kamsar, lundi, 18 avril 2020 — Le conseil d’administration de Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncé aujourd’hui que Daniel Cornel Pop a décidé de quitter son poste de chef de la direction. M. Pop restera au sein l’entreprise jusqu’au 30 juin 2022 afin d’assurer une transition harmonieuse.

Abdulla Kalban, président du conseil d’administration, a déclaré « Daniel a mis en place et dirigé une équipe engagée, dans laquelle chacun joue un rôle essentiel pour le fonctionnement au quotidien de nos opérations minières. Daniel quitte GAC en la laissant dans une position solide avec des opérations bien établies et une production en hausse. Nous le remercions sincèrement pour sa vision et son leadership durant les premières années d’activité de notre entreprise. »

Pop a rejoint GAC en 2017 en tant que directeur de l’exploitation et a été promu chef de la direction en 2019, peu avant le début des exportations de bauxite de l’entreprise et a dirigé la montée en puissance réussie de la production de GAC. L’année dernière, GAC a exporté quelque 12 millions de tonnes métriques humides de bauxite, faisant de sa société mère Emirates Global Aluminium l’un des plus grands fournisseurs commerciaux de bauxite au monde.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Alumi-nium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est trans-porté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.

Renseignements : Martin Simard

Communication Director

+224 629 29 34 85