Dalein et Sidya Vs patrimoine bâti: le TPI de Dixinn se déclare incomptent

Reporté à plusieurs reprises, le verdict du juge des référés du TPI de Dixinn vient de tomber dans la matinée de ce lundi 28 février dans le dossier qui oppose les anciens Premiers ministres et leaders politiques, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré à l’agent judiciaire de l’Etat.

Selon Me. Salifou Béavogui, membre du collectif d’avocats chargé de défendre ces leaders qui sont sommés par le Patrimoine Bâti Public depuis deux semaines de libérer ce 28 février à 10 heures les maisons qu’ils occupent respectivement à Dixinn port pour Cellou Dalein et à la Minière pour Sidya Touré, le juge des référés a déclaré être incomptent à statuer dans cette affaire et appelle les plaignants à mieux se pourvoir.

Sans se savourer vaincu, l’avocat a tout suite annoncé qu’ils relèveront appel contre cette décision.

En revanche, à la question de savoir si ce verdict du juge des référés rend automatiquement exécutoire la décision de la direction générale du patrimoine bâti public, Me. Béa n’a souhaité faire aucun commentaire. Il a juste précisé que leur collectif d’avocats va urgemment se réunir pour décider de la conduite à adopter par rapport cette situation.

Pour le moment, nombreux sont des observateurs qui s’interrogent sur la réaction des deux anciens Premiers ministres qui sont enjoints par l’Etat à libérer les maisons qu’ils occupent au plus tard à 10 heures de ce lundi 28 février 2022.

Nous y reviendrons.