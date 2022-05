Le journaliste Yamoussa Sidibé, Conseiller national au CNT, a présenté un ouvrage qu’il a dédié à l’artiste emblématique Aboubacar Demba Camara ce samedi 21 mai 2022, à Conakry. Il s’agit d’un livre de 136 pages, intitulé « Demba, l’étoile filante du Bembeya » et édité par L’Harmattan Guinée.

La cérémonie de présentation de ladite œuvre littéraire a mobilisé de nombreuses personnalités, dont le président du Conseil national de la transition, président d’honneur de l’événement. Elle a été marquée par plusieurs témoignages à l’endroit de l’illustre disparu.

A la lecture, le livre replonge le lecteur dans l’histoire de Demba. Une histoire qui reste inséparable de celle du Bembeya Jazz qui présente le défunt d’abord comme ébéniste à l’École des Beaux Arts de Kankan.

Ensuite, son départ de cette ville de la Haute Guinée pour aller intégrer le Bembeya Jazz à Beyla, jusqu’aux épreuves douloureuses du Bembeya marquées surtout par ce terrible accident survenu le 5 avril 1973, au Carrefour des mamelles, à Dakar où Aboubacar Demba Camara a rendu l’âme.

« Ce livre, c’est pour qu’on n’oublie pas ce que nous sommes, qu’on n’oublie pas ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes, pour que nous restions collés à notre culture. Demba, c’est la plus grande vedette de la chanson moderne guinéenne de tous les temps. C’est un avis », a brièvement confié l’auteur qui a ajouté n’avoir pas vécu le temps d’Aboubacar Demba.

« Mais j’ai le sentiment de l’avoir toujours connu. Et à travers Demba, je voudrais attirer l’attention des Guinéens et celle des Africains sur ce qui est essentiel dans notre vie d’aujourd’hui et de toujours : c’est la culture. Puisqu’à travers la culture, Demba a permis à la Guinée d’exister ailleurs. Il a été l’une des grandes personnes qui ont fait danser le monde sur les sonorités guinéennes », a rappelé Yamoussa Sidibé qui, à travers cet ouvrage, signe son sixième livre.