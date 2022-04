Culture : c’est parti pour la quatorzième édition édition des 72H du livre de Conakry 

A l’initiative de la maison d’édition L’Harmattan Guinée, la quatorzième édition des 72H du livre de Conakry a été lancée dans l’après-midi de ce samedi 23 avril 2022, aux Chapiteaux du Palais du peuple.

Placée sous le thème : « Sauvegarde du patrimoine et paix sociale », la cérémonie de lancement du salon du livre de Conakry a été rehaussée de la présence des membres du gouvernement, des députés, des représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée, ainsi que de nombreux acteurs de l’industrie du livre.

Plusieurs discours ont ponctué la rencontre dont celui du Délégué général des 72H du livre, Sansy Kaba Diakité, qui a dit qu’en choisissant le thème, l’idéal est de contribuer à la réussite de la transition pour laquelle il entend jouer sa partition.

Dans le même ordre d’idées, la gouverneure de Conakry, en sa qualité de présidente du Conseil de ville a sauvegarde du patrimoine et la paix sociale sont deux sujets qui interpellent chacun et tous. « C’est une action importante et responsable que tous les citoyens devraient intégrer afin de construire une ville plus attrayante, plus ouverte au monde et qui rassemble tous ses enfants », a déclaré Mme Mmahawa Sylla.

Pour sa part, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a indiqué que l’organisation des 72H du livre revêt une grande importance pour le pays eu égard à sa portée dans la promotion du livre et au rôle que joue ce sous-secteur du patrimoine culturel dans le développement socioéconomique de notre pays.

« Je suis convaincu que cette rencontre nous donnera l’occasion de faire l’état des lieux de notre patrimoine. A ce propos, je voudrais rassurer L’Harmattan Guinée et tous ses partenaires de la disponibilité du gouvernement à travers mon département », a réitéré Alpha Soumah.

Pour le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, la reconnaissance, la protection et la valorisation du patrimoine culturel urbain sur toutes ses formes demeurent un enjeu pour la consolidation de la paix et un pan important dans le développement durable des peuples et des sociétés aussi bien pour les États que pour la communauté internationale.

A l’image des précédentes éditions, l’édition 2022 des 72 heures du livre sera marquée par des expositions-ventes, des dédicaces, des tables-rondes, des panels, des ateliers de formation et des rencontres professionnelles, entre autres, avec Dalaba ville invitée d’honneur et le Maroc pays invité d’honneur.