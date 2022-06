Crise de carburant: «il n’y a pas de manque, le dépotage débute ce soir», rassure la SONAP

Nombreuses sont des stations-service de Conakry et environs qui n’ont pas servi depuis hier jusqu’à ce mardi matin 21 juin. Des citoyens ont fait le tour des essenceries sans en avoir un seul litre. Au niveau des rares stations-service qui en disposaient, c’était la longue file de véhicules. Mais la Guinée s’achemine-t-elle vers une crise de carburant, 20 jours après la hausse du prix du litre à la pompe ? Non. Le Directeur général de la Société nationale des pétroles (SONAP), Amadou Doumbouya a donné l’assurance et a expliqué les raisons de manque enregistré lundi et qui pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de la journée de ce 21 juin.

« Nous avons deux bateaux de gasoil et un bateau d’essence qui sont là depuis une dizaine de jours », a fait savoir Amadou Doumbouya chez nos confrères de la radio Espace dans l’émission « Les Grandes Gueules» .

«Ce qui se passe… nos partenaires attendent le feu vert de certaines institutions financières… Puisque c’est la première fois pour celles-ci de faire des affaires avec une institution gouvernementale concernant les produits pétroliers. Normalement, ce feu vert doit arriver incessamment et une fois cela passé, le dépotage peut commencer le soir. Nous ne sommes pas en manque. Mais un pool financier dont les institutions financières sont en train de faire dans leur mesure d’éthique et autre, puisque maintenant c’est l’Etat qui assure le monopole d’exportation », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que cette interruption de service au niveau des stations était attendue : « on s’attendait à ce qu’il y ait des petits ratés au départ, dans les premiers mois. C’est normal avec la procédure surtout que ça concerne les grandes banques qui ont leurs représentations locales mais qui sont gérées par leurs maisons-mère qui se trouvent en Europe. […] Notre capacité de stockage est très petite. Lorsqu’on est en plein, c’est 80 900 m3. Et vous savez que les centres de stockage ne se construisent pas en une journée. »

Il annonce que le projet de construction du centre de stockage à Forécariah va être accéléré et un autre sera construit en Haute Guinée : « c’est pour cette raison que les nouvelles autorités ont pris l’initiative d’accélérer le projet de construction de stockage à Forécariah mais aussi de faire un en Haute Guinée pour que nous puissions avoir des réserves en cas de situations pareilles. »

Plus loin, le Directeur général de la SONAP affirme que le coût de l’importation n’est pas moins de 150 millions de dollars chaque mois et seulement deux banques en Guinée peuvent assurer ce financement à date : « l’importation des produits pétroliers tourne autour des 150 millions de dollars par mois et seulement deux banques sur la place qui ont le pouvoir financier d’assurer cela par mois. Et ces deux banques ont décidé de se charger en attendant que les autres se mettent en pool pour débuter les prochains mois. Donc, il y avait certains petits problèmes qui n’étaient pas liés à ça. L’un des problèmes, c’est lorsque le prix auquel on donnait à la population n’était pas en phase avec le prix réel sur le marché. C’est tout cela que ces banques devraient expliquer à leurs maisons-mère pour leur faire savoir que puisque c’est le Gouvernement qui s’en charge, il n’y a pas à s’inquiéter et que tout sera payé. »