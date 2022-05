CRIEF : quand la grève des gardes pénitentiaires prolonge la souffrance de Kassory & Cie

Alors qu’ils devaient se présenter ce mardi à un juge d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et ses codétenus Oyé Guilavogui, Dr Mohamed Diané et Diakaria Coulibaly n’ont finalement pas bougé de la Maison centrale. La faute à une grève déclenchée par les gardes pénitentiaires qui demande un statut particulier, l’engagement des volontaires dans la fonction publique et la formation de base pour ceux-ci.

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé et compagnies devait se présenter au juge dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre eux en avril dernier. Une source proche du dossier a indiqué qu’une nouvelle date sera fixée à l’issue de la grève des gardes pénitentiaires.

Le 6 avril dernier, l’ancien Premier ministre et ses anciens collègues ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de détournements de deniers publics.