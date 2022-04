CRIEF : la brève première audience

Ce mercredi 13 avril, la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) a tenu sa toute première audience. Au rôle de cette première audience, l’affaire pour « blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption » opposant l’Etat guinéen aux sieurs Mohamed Kebe et Facinet CAMARA. Mais cette première audience n’a pas duré avant qu’elle ne soit renvoyée au 20 avril, à la demande de l’avocat de Facinet CAMARA. Le seul qui a comparu sur cette affaire portant sur un détournement présumé de 2 milliards de franc guinéen après une surfacturation présumée d’un marché avec l’ex-Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Kébé, proche du feu président de la CENI Me Salifou Kébé, lui, n’a pas comparu à cette première l’audience. Le procureur a promis de vérifier son cas et d’y tirer les conséquences de droit.

