CRIEF: Kassory, Dr Diané, Oyé, Bantama et plusieurs ex-ministres attendus ce lundi devant les OPJ

L’ex Premier ministre Kassory et plusieurs membres de son gouvernement sont convoqués ce lundi 4 avril dans les locaux de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale où ils seront entendus. Selon nos confrères de FIM Fm, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Gbatama Sow ont, entre autres, reçu leurs convocations en bonne et due forme. Motif de leur convocation ? Ils sont entendus sur les faits présumés de détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, vol et complicité active dans la dilapidation de deniers publics.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que ces anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé se présentent devant cette direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale.

Nous y reviendrons.