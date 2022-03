Coyah-Kakoulimayah : un conflit domanial opposant trois villages fait  des blessés et des dégâts matériels importants

Ce lundi 14 mars 2022, trois villages dont Yelimengueyah, Tambayah et Tonguiron, se sont révoltés contre le lotissement d’un domaine de plus de 34 hectares dans la sous-préfecture de Wonkifong par la famille Youlatah. Ces manifestations ont fait des blessés, des destructions de biens matériels et des interpellations. Selon nos informations, la gendarmerie du Km 36 est intervenue sur les lieux pour calmer la situation.

En 2019, un conflit avait opposé la famille Youlatah de Wonkifong à celle de Yelimengueyah. Chacune de deux familles se réclamaient l’appartenance du domaine. A l’époque, ce conflit avait fait plus de 12 blessés graves et des interpellations qui avaient conduit à un procès au tribunal de première instance de Coyah.

Suite à ce conflit, la justice avait tranché en faveur de la famille Youlatah de wonkifong. Il y a de cela pratiquement un mois que cette famille a commencé le lotissement du domaine. Mais le fait de mettre des croix sur certaines maisons a suscité la colère des trois villages qui se sont farouchement opposés ce lundi à la continuité des travaux de lotissement. Il a fallu l’intervention des gendarmes du km 36 pour limiter les dégâts.

Contacté, l’un des notables de Yelimengueyah nous a livré sa version des faits : “Ils sont venus mettre des croix sur les maisons des pauvres familles qui vivent ici depuis presqu’un siècle sans aucune morale en leur demandant de quitter les lieux. Sans aucune mesure d’accompagnement. C’est pourquoi les jeunes se sont révoltés et il y a eu effectivement des affrontements et des blessés de part et d’autre suivi de destruction dess biens matériels. La gendarmerie est intervenue pour des tirs de sommation tout en interpellant plus de 25 jeunes des trois villages”, a déclaré Seydouba Soumah.

Il faut rappeler que la tension était vive dans cette localité.