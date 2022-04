Cour d’appel : l’audience sur la libération de Toumba renvoyée au 14 avril

L’audience de la Cour d’appel sur la libération de Toumba Diakité, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, a été renvoyée au 14 avril 2022 en raison de l’absence de certains conseillers de la Cour à l’audience.

En détention depuis 2017, Toumba Diakité va donc devoir patienter avant de connaître une nouvelle décision sur la question de sa mise en liberté. La dernière date du 21 février dernier. Saisi par une procédure de référé, un juge du tribunal de première instance de Dixinn avait alors rejeté la demande de mise en liberté de Toumba Diakité. « Nous sommes surpris de la décision du juge des référés. Le juge des référés ne conteste pas que le mandat n’a jamais été renouvelé, il ne conteste pas non plus l’existence d’un certificat médical au dossier. Mais, il ressort que la dénonciation du non renouvellement ne se serait pas passé dans le temps et que que son certificat médical ( à Toumba ) devrait être renouvelé pour lui être opposable. Donc, nous sommes dit qu’il s’agit d’une mauvaise appréciation des faits… », avait déploré Me Paul Yomba, l’un des avocats de Toumba Diakité. C’est d’ailleurs cette décision du juge des référés du tribunal de première instance de Dixinn qui est attaquée devant la Cour d’appel.