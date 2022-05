Coopération immobilière: B2D et ImmoSen signent un accord pour la construction de 167ha en Guinée

Dans le cadre de la construction et de l’aménagement des 167 hectares dans le quartier Ansoumanya, dans la préfecture de Dubréka, la société immobilière guinéenne B2D SA (Bangoura, Bah et Dieng SA) a préféré une expertise africaine notamment sénégalaise à travers IMMOSEN (société immobilière du Sénégal)

Cette union a été matérialisée ce vendredi 27 mai à Conakry par la signature d’une convention de partenariat entre ces deux entreprises immobilières guinéenne et sénégalaise.

En procédant à la signature de cette convention, le DG de la société B2D SA est largement revenu sur les objectifs à court, moyen et long termes qu’il y recherche ainsi que sur certains aspects technique, financier très innovants pour justifier le choix d’IMMOSEN, son partenariat stratégique.

“ Nous avons signé une convention avec IMMOSEN, une société immobilière du Sénégal qui est devenue dans la convention notre partenaire technique et financier. Cette convention porte sur l’aménagement de 167 hectares qui a pour première phase, 20 hectares qu’on va développer pour montrer un peu ce qu’on veut faire, C’est-à-dire le modèle souhaité. Par la suite, nous allons aussi implanter une usine de fabrication des matériaux de construction pour améliorer la technologie qui va pouvoir réduire conséquemment entre 70 et 80% les prix sur le marché local guinéen. Parce que c’est une nouvelle technologie qu’on va apporter en Guinée où il y aura, à la fin, un transfert de compétence. IMMOSEN dans ce partenariat, vient comme partenaire technique et financier et surtout nous apporter son expertise. Parce qu’on n’est pas sans savoir qu’aujourd’hui, le Sénégal est un pays qui est assez avancé aujourd’hui dans le secteur immobilier, qui devient aussi une priorité pour la Guinée afin de pouvoir mieux loger nos concitoyens à un coût très réduit. Parce que l’immobilier non seulement le coût, le temps est une question de sécurité et de finition qui manquent chez nous. Donc, c’est un peu le partenariat que nous avons signé aujourd’hui entre la société BD2 et IMMOSEN… Ce projet porte sur une convention qui a été signée avec la société IMMOSEN et l’issue de laquelle la nouvelle société fusionnée va s’appeler IMMOSEN BD2 group. Nous sommes très avancés au niveau du plan d’aménagement et du financement. Je pense qu’on va aller très vite et d’ici au maximum deux mois, nous allons démarrer les travaux. La société IMMOSEN nous a ramenés la partie financière et aussi la partie technique qui est déjà très avancée. Parce que nous avons demandé qu’au lieu qu’on continue à importer le matériel en Guinée, que nous puissions installer cette usine même sur le site et qui va aussi employer et faire un transfert de compétences. Nous avons eu toutes les facilités au niveau des autorités du pays et aussi on a déjà une institution banquière de la place qui a décidé de nous accompagner dans le projet. Avec beaucoup d’optimisme, je pense que nous allons démarrer dans deux mois… », a expliqué Mamadou Aliou Dieng, DG de B2D SA.

Pour sa part, Saliou Dramé, l’Administrateur de la société IMMOSEN, tout en se réjouissant de la signature de cette convention entre son entreprise et la société B2D SA, a précisé ceci : « nous venons de signer une convention qui va dans le sens d’exploiter une grande assiette foncière détenue par la société BD2 en Guinée. La signature de cette convention entre ces entreprises va permettre le démarrage de la phase du projet par la viabilisation des 12 hectares. IMMOSEN vient comme partenaire technique et financier qui permettra de démarrer la phase du projet sur la partie viabilisation sur la partie logement et surtout la partie mise en place d’une unité de matériaux de construction, qui permettra au groupe que nous venons de mettre en place, le ‘’groupe IMMOSEN-BD2’’, de pouvoir se positionner sur le marché guinéen et réaliser ce programme dans le meilleur délai et développer d’autres partenariats en Guinée. Le financement sur la première phase du projet, concerne les 20 hectares qui vont être viabilisés. Les logements témoins seront construits sur la base de la technologie qui sera mise en place. Déjà, IMMOSEN a permis à B2D de nouer un partenariat avec une banque de la place, qui permet de lever tout de suite les fonds.»

Enfin sur le plan infrastructurel ce projet, souligne le DG de la société B2D, contribuera à l’extension du « Grand Conakry’’ à travers la construction de centres commerciaux, de zones résidentielles et des lieux de divertissement haut de gamme. Il permettra surtout d’avoir, annonce-t-il, des quartiers plus urbanisés pour le bien-être des populations.