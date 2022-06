Convention de partenariat entre la Direction Nationale de la Marine Marchande et le Centre Trainmar de Dakar

Le Directeur national de la Marine Marchande Mr Mamoudou Diallo en mission à Dakar, a procédé, le 8 juin 2022 à la signature d’une convention de partenariat avec le Centre Trainmar pour la formation des cadres de sa Direction. La mise en œuvre de cette convention a été immédiatement suivie par le lancement d’un programme de formation de dix cadres de la Marine Marchande dans différentes filières maritimes: administration des affaires maritimes, droit maritime et portuaire, technologie du navire, sûreté et sécurité maritime anglais maritime, stages pratiques en Entreprises…

Le centre Trainmar est une école d’excellence, dotée de formateurs de haut niveau du secteur de la logistique portuaire, maritime et navale. Trainmar possède des accords de coopération avec plusieurs universités européennes comme celle de Nantes en France pour l’équivalence de ses diplômes. Les stagiaires bénéficieront d’ailleurs d’une formation hybride dans certains domaines dispensés à distance par des spécialistes de cette université.

Lors de la cérémonie de signature, Mamoudou Diallo dira que le choix de Trainmar pour la formation de ses cadres découle non seulement de la notoriété du centre mais aussi de nombreux autres avantages comparatifs comme la proximité géographique et culturelle de la Guinée et du Sénégal ce qui facilite l’intégration rapide des stagiaires.

Il dira aussi que la Direction Nationale de la Marine Marchande met un accent particulier sur la formation de ses cadres, ceci pour permettre au secteur maritime de répondre avec efficacité aux directives du gouvernement et de faire face aux nombreux défis induits par développement des activités économiques avec notamment, la construction de nombreuses infrastructures portuaires, le développement du transport maritime, les questions de sûreté et de sécurité maritime, le respect des normes environnementales, etc.

A l’issue de cette première phase de formation de six mois, des attestations de fin de stage seront délivrées en fonction des résultats obtenus par chaque stagiaire.