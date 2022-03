Conakry : plusieurs journalistes et techniciens récompensés par Médias Awards Guinée 

Placée sous le thème : » journalisme et investigation », cette deuxième édition a été présidée par le Premier ministre, Mohamed Béavogui. Il était accompagné par le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Ousmane Gaoual Diallo, le ministre du Budget, Moussa Cissé, les secrétaires généraux du département de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Dr Youssouf Boundou Sylla, de l’Information et de la Communication, Souleymane Thianguel Bah (…).

C’est Jean Paul Cedy qui a présidé le jury. Ils étaient au nombre de 163 journalistes et techniciens en compétition pour 22 prix dans 4 catégories.

Le meilleur prix Journaliste Reporter Images (JRI) féminin a été raflé par Fatoumata Binta Barry, Espace TV.

C’est la journaliste Makemè Bamba, correspondante de la radio BBC qui a remporté le meilleur prix de correspondant de la presse étrangère.

Le meilleur correspondant à l’intérieur du pays été Alpha Oumar Diallo Djoma TV Labé.

Le meilleur journal TV an a été Espace TV et le meilleur prix du journal radio an a été la RTG

Quand au meilleur reportage centre de formation en journalisme, c’est l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Kountia qui a remporté le prix

Le meilleur journaliste de presse en ligne est Louis Célestin ( guineenews.org ).

Le Lynx a été sacré meilleur journal presse écrite alors que le meilleur prix du site internet a été remporté par Guinermatin.com.

Le premier prix d’honneur a été décerné au Premier ministre Mohamed Béavogui. Il a été suivi par Mamadou Antonio Souaré.

Le troisième prix d’honneur est revenu à Caleb Kolié ( Famillia fm).

Le Cadreur El Watt Cissé a été aussi parmi les lauréats des prix d’honneur ainsi que Mouctar Bah correspondant historique de RFI.

Le prix d’honneur a été attribué également à Amadou Diallo correspond de BBC

Jean Baptiste Williams, Julienne Mathias, technicienne RTG ont été aussi sacrés du prix d’honneur

Le meilleur reporter radio a été José Santos Bilivogui de Espace fm.

C’est Space Fm qui a été sacré meilleure émission inter active.

Le meilleur présentateur TV a été Hassane Hilal Sylla du groupe Djoma TV.

Le meilleur journaliste présentateur radio a été Djiba Millimono de Space fm

Le meilleur reporter TV a été Thierno Ousmane Diallo de la RTG alors que le meilleur journaliste culturel a été Sorel Keita RTG.

Le meilleur prix journaliste sportif est revenu à Paul Fathia Tounkara Espace TV

C’est Babou Condé de Djoma TV qui a été le meilleur journaliste en langue.

Les PDG du groupe Sabari fm, Sanou Kerfala Cissé et d’HADAFO médias de Lamine Guirassy ont reçu chacun un prix d’honneur.

L’ancien Coordinateur général du site Guineenews.org, Dr Youssouf Boundou Sylla a été sacré meilleur manager de la presse en ligne.

Le prix du meilleur technicien radio a été raflé par Mohamed Lamine Simakan Djoma TV.

Le seul prix du groupe Évasion a été le meilleur cadreur raflé par Mafanta Traoré.

Le meilleur infographe a été Aly Baba de Espace TV.

Le meilleur journaliste d’investigation a à

été raflé par Akoumba Diallo de Fim Fm

Le meilleur l’homme de media de l’année 2021 a été Aboubacar Diallo de fim fm.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine