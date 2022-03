Conakry : lancement la 4e édition du festival Lassiry Graffiti 

Selon le Commissaire général du festival, l’édition 2022 de Lassiry Graffiti, placée sous le thème : Patrimoine, sauvegarde et paix sociale en Guinée, sera marquée par des sessions de formation, des prestations scéniques des artistes au village du festival sis à Kipé, mais aussi des plateformes d’opportunités autour des métiers du mouvement hip hop.

Aussi, Mbaye Aissatou Fall et son équipe entendent promouvoir des sites touristiques et des personnes qui ont marqué et d’autres qui continuent de marquer l’histoire de la Guinée. Et pour cela, il est annoncé la réalisation de trois fresques murales.

La première, de 30 mètres de long, est prévue à Gbessia où seront représentés le masque D’mba et l’effigie de la héroïne Mbalia Camara et de l’artiste Grand P. Le deuxième mur sera à Bambeto avec à la clé le masque D’mba, Binta Laly et Ibro Diabaté. Alors que le troisième est annoncé soit à Matoto, soit à la Tannerie, soit à Kissosso, avec toujours le masque D’mba, Mafory Bangoura et Jean Baptiste.

Fidèles à leur engagement social, les organisateurs du festival prévoient des séances de sensibilisation des jeunes dans les quartiers notamment sur la responsabilité à lutter contre l’insalubrité.

Pour cette quatrième édition, ils ont invité leurs confrères du Sénégal. Motif de fierté et de joie pour Magzo de venir à Conakry pour accompagner le projet porté par Guinée Challenge et partager son expérience avec les adeptes de cet art complet qui touche toutes les sensibilités et âges confondus.