Conakry: la Fondation Orange-Guinée lance officiellement la caravane santé 3eme âge

La Fondation Orange Guinée, dans sa volonté d’offrir un accès égal à la santé à tous les Guinéens, a initié en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, un programme destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ce programme intitulé «Caravane Santé 3ème âge» a officiellement démarré ce vendredi 18 mars au Centre Hospitalo-Universitaire de Donka, dans la commune de Dixinn (Conakry), pour ensuite se rendre dans les régions de Kindia, de Mamou et de Faranah.

L’objectif est de faire de la sensibilisation, faire du dépistage pour au moins 3 000 personnes, assurer un diagnostic pour une prise en charge médicale de 1700 patients pendant un an des maladies non transmissibles que sont le diabète et/ou l’hypertension artérielle.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur Général adjoint de CHU Donka, Dr Abdoulaye Kaba a rappelé que les maladies cardiovasculaires constituent de nos jours un réel problème de santé publique vue non seulement l’ampleur de leur évolution mais aussi, leur impact social économique sur le système de santé et sur la population en général.

Dans son intervention, le représentant de l’ONG Santé En Entreprise (SEE) en Guinée, Dr Alhassane Bah s’est dit heureux d’avoir conclu avec la Fondation Orange-Guinée un partenariat pour la mise en œuvre d’une caravane santé dédiée au 3ème âge. D’après lui, cette caravane destinée aux populations locales se déroulera en Conakry et dans les régions de Kindia, Mamou et Faranah. «Les patients seront suivis dans les hôpitaux régionaux et les centres médicaux retenus par le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Une des contributions de Santé En Entreprise est d’avoir mobilisé Biogranan qui participe également à ce projet en apportant un appui en médicaments oraux anti hypertension et diabétique en complément ceux fournis par la Fondation Orange-Guinée», a-t-il témoigné.

Prenant la parole, le président de la Fondation Orange Guinée, Aboubacar Sadikhe Diop a fait savoir que durant ces deux dernières années de la pandémie Covid-19, sa fondation s’est mobilisée pour apporter des réponses concrètes au besoin des populations avec un engagement budgétaire de plus de 12 milliards de francs guinéens.

«A la fondation Orange-Guinée, nous agissons de manière à promouvoir une société plus inclusive dans laquelle, les jeunes, les femmes et les enfants bénéficient de toutes les conditions requises pour se construire tout en participant à la construction de la Guinée de demain. Ce rêve ne peut se réaliser sans un accès à la santé. Si jusque-là, nos actions étaient orientées vers la santé maternelle et infantile, nous avons pris cette année, l’initiative de les élargir au troisième âge, c’est-à-dire, aux personnes de 60 ans et plus. En tant qu’africain, il n’est nul besoin de rappeler qu’il s’agit des personnes sont celles sur lesquelles nos traditions et nos cultures sont reposées mais aussi, travers lesquelles, elles sont transmises. Hélas, force est de constater que très peu de programmes leur sont destinés », a-t-il déploré.

Dans la même logique, il a déclaré qu’en Guinée, on estime que près de 20% de la population souffrant du diabète et 60% souffriraient de l’hypertension artérielle. «Ces chiffres bien qu’alarmants ne sont pas irréversibles», a-t-il indiqué.

Et d’enchaîner : «la caravane santé 3ème âge est une première en son genre. Elle apportera la sensibilisation, le conseil, dépistage, consultation, diagnostic et prise en charge pendant un an. Avec un objectif de prise en charge de 1 750 patients pendant un an, la gestion des médicaments que la Fondation et Biogaran, notre partenaire, mettront à la disposition des patients via les structures hospitalières des différents centres régionaux sera suivie sur une plateforme digitale. Aussi, cette opération permettra de faire le dépistage de masse de ces pathologies pour plus de 3 000 personnes».

Apparemment très heureux, le maire de la commune de Dixinn s’est réjoui de l’initiative en faveur des personnes du 3ème âge. Mamadou Samba Diallo a mis l’occasion à profit pour inviter les autres entreprises guinéennes de suivre l’exemple de la Fondation Orange Guinée.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, représenté en cette cérémonie par Pr Naby Moussa Baldé, Directeur national de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie a affirmé la Caravane santé destinée au 3ème âge est une aubaine pour sensibiliser, informer et impliquer la population sur les moyens de prévention, de détection précoce et de prise en charge du diabète et de l’hypertension.

Poursuivant, il a rappelé que les objectifs de la Caravane sont entre autres, informer en audience cumulée plus de 20 000 personnes, accueillir et sensibiliser plus de 4 500 personnes sur site pendant la tournée de trois semaines avec en moyenne un objectif prévisionnel de 250 personnes par jour ouvrable. «Réaliser 3 750 dépistages conjugués accompagnés de conseils préventifs, référer 100% des personnes dépistées ou à risque vers les centres de soins de référence pour une prise en charge médicale de qualité», a-t-il précisé.

Dans son discours de lancement officiel de la Caravane Santé 3ème âge, le Premier ministre représenté par son conseiller en santé et hygiène publique, Dr Alphonse Sakouvogui a fait comprendre que la majeure partie des personnes du troisième âge font face à l’isolement social doublé d’une précarité économique. «La majorité d’entre elles ne bénéficient d’aucune pension retraite, ni de soutien et pour les plus chanceux, celle-ci est assez dérisoire pour leur permettre de vivre décemment», a-t-il dit.

Dans la foulée, la patiente Mamaissata Camara, vendeuse de son état, a vivement salué l’initiative de la Fondation Orange Guinée. D’après elle, les maladies hypertension et le diabète font partie des premières causes des cas de décès. «Aujourd’hui, si on peut poser le diagnostic, donner les médicaments aux patients pendant un an, c’est une bonne chose qui est à encourager», a-t-elle déclaré.