Conakry : la Banque islamique de Guinée fait un don à la Brigade de recherches de Kipé

La Banque Islamique de Guinée (BIG) a récemment ouvert une agence à Kipé Centre émetteur. Le siège de cette agence est contigu à celui de la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Kipé. Dans le cadre du bon voisinage, la Banque islamique apporte son soutien à cette unité en vue de lui permettre de mener à bien son travail. Il s’agit d’un lot d’équipements de bureau et du matériel informatique.

La remise de ce don a été effectuée ce 31 mars 2021 en présence des cadres de la BIG, du Directeur central des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale et des officiers de la Brigade de recherches.

Selon Mamadou Lamarana BARRY, Directeur Général Adjoint de la Banque Islamique de Guinée, cette action entre dans le cadre de l’accomplissement de son rôle de responsabilité sociale et environnementale : « La Banque Islamique de Guinée se veut être une banque citoyenne qui joue réellement son rôle de responsabilité sociale et environnementale. La meilleure façon de le faire c’est déjà d’œuvrer à une gestion de bon voisinage. »

Plus loin, il a fait savoir que c’est lors de la construction du siège de l’agence de la BIG de Kipé que le Directeur Général Adjoint de la banque a échangé avec les responsables de la Brigade de recherches sur ce sujet : « C’est suite à la visite de vos locaux par le Directeur Général Adjoint durant la période de construction de l’agence ici que nous avons pris connaissance avec les responsables de la Brigade de recherches avec lesquels nous avons étudié la possibilité de pouvoir fournir en équipements de bureau et en matériels informatiques afin de vous permettre davantage de faire pleinement votre travail de façon efficace et efficiente. »

Mamadou Lamarana BARRY a promis de toujours être aux côtés de cette unité de recherches : « La Banque Islamique sera toujours à vos côtés pour pouvoir améliorer vos conditions de travail. »

Très ému par le geste de la BIG, le Colonel Amine FOFANA, Directeur central des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, a remercié le donateur pour son geste : « Au nom du Haut-commandement de la Gendarmerie et du Haut commandement en second, nous remercions pour ce geste. Vous avez contribué à améliorer efficacement le bon fonctionnement de notre unité. Vous pouvez compter sur nous. Dans le cadre du bon voisinage, de nuit comme jour nous serons à tout moment à votre écoute. «

Il a ensuite rassuré les responsables de la BIG de la bonne gestion du matériel : « Nous vous garantissons que ce matériel sera utilisé à bon escient. Nous veiller sur ça. »