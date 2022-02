Conakry : c’est parti pour le championnat national de Karaté

Stage et coaching avant les combats

En prélude aux combats qui ont commencé vendredi 25 février, la Fédération a d’abord accueilli lundi 21 février les délégations étrangères dont neuf arbitres venus du continent. Après quoi, il y a les inscriptions aux stages d’arbitrage et aux coachings, mardi 22 février. Les stages et coachings ont commencé et se sont poursuivis jeudi 23 février. Le même jeudi, a eu lieu l’enregistrement et la pesée des athlètes, et le tirage au sort.

Ce samedi 26 février, après la cérémonie officielle de lancement du championnat, se sont poursuivis les éliminatoires et repêchage Kata individuel homme/femme, espoir et senior. Puis, la finale Kata individuel Masculin/Féminin et les éliminatoires et repêchage Kumité homme. Ce dimanche, se poursuivront les éliminatoires et repêchage Kumité homme/femme et les finales Kata par équipe – Kumité par équipe.