Conakry: c’est parti pour le 1er congrès international de la société guinéenne de médecine légale

Le premier congrès international de la société guinéenne de médecine légale et de santé sécurité au travail (COML/ST) a été lancé ce jeudi 24 mars à Conakry. Placé sous le thème : « les violences sexuelles et violences basées sur le genre en République de Guinée. », le congrès connait la participation de plusieurs personnalités venues de la Guinée et de l’étranger.

Dans son discours de bienvenue, le président du congrès, Pr. Hassane Bah, médecin-légiste, a tenu à définir les grands axes autour desquels ce congrès s’articule.

« Le premier axe porte sur la problématique de la prise en charge des violences sexuelles en Guinée. Le deuxième axe porte sur la prévention des risques professionnels en milieu de travail. Et le troisième et dernier axe portera sur la Covid-19 en milieu de travail », a précisé Pr Bah. Puis d’ajouter : ‘’les agressions sexuelles sont devenues un problème réel de santé publique et une préoccupation majeure des populations. A l’échelle mondiale, une femme sur trois sera victime de violence physique ou sexuelle au cours de son existence (UNFPA). La dernière étude réalisée par UNFPA en 2019 montre que 80% des femmes sont victimes de violence conjugale en Guinée. Les agressions sexuelles ne sont pas en reste, elles représentent plus de 30% de consultations en médecine légale et 70% de ces victimes ont moins de 12 ans. A cause de leur âge, elles sont exposées à des complications anatomiques, des déchirures, des fistules recto vaginales mais aussi, des complications infectieuses et virales y compris le VIH. »

Poursuivant, Pr Hassane Bah a rappelé l’importance de la médecine légale dans la chaîne pénale’’: « elle apporte des preuves scientifiques permettant au juge de qualifier l’infraction et de punir les auteurs conformément aux dispositions de code pénal. Une récente étude réalisée en Guinée nous a permis de constater que moins de 10% des auteurs d’agressions sexuelles étaient jugés devant les cours et tribunaux et 90% ont été libérés au motif arrachement à l’amiable, classement sans suite, désistement et intervention d’une tierce personne. Les accidents de travail et les maladies professionnelles représentent une cause d’invalidité permanente de décès. Plus de 200 accidents de travail sont déclarés chaque année à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) nonobstant que la majorité des employeurs ne déclarent pas l’accident de travail (…) »

S’exprimant sur les perspectives, il a déclaré qu’ils envisagent avec l’appui des autorités de la transition à travers le ministère de la Santé et le soutien financier du PNUD, la création d’un institut de médecine légale avec un service de victimologie et de laboratoires pouvant leur permettre de réaliser les tests ADN et une imagerie médico-légale. ‘’Nous allons renforcer la formation des médecins légistes en collaboration avec les collègues de la sous-région et procéder à une décentralisation de la médecine légale à l’intérieur du pays », a-t-il annoncé.

Le Coordinateur résident du Système des Nations-Unies, représenté par M Dr Casimir Manengu, représentant d’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Guinée, a affirmé que 95% des femmes et des filles de 15 à 49 ans ont été victimes de mutilation génitale. Citant une enquête mixte, rappellera que 46% des femmes sont mariées avant leur 18ème anniversaire et 6 femmes meurent par jour en donnant la vie.

Prenant la parole, Dr Mohamed Lamine Yansané, secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a souligné que les violences sexuelles peuvent avoir des conséquences sur la santé de la production (…) : « nous sommes convaincus que durant ce congrès, les échanges qui auront lieu entre les médecins légistes, médecins du travail de la Guinée et de tous les pays qui ont accepté notre invitation, vont nous permettre de mettre en place une bonne politique de prévention des agressions sexuelles et des risques professionnels en milieu du travail »

Dans son allocution de circonstance, l’ancien ministre Pr Amara Cissé et par ailleurs parrain du congrès, a formulé un plaidoyer en faveur de la création d’un institut de médecine légale en Guinée dont les objectifs seront en parfaite adéquation avec les objectifs de ce congrès, violence sexuelle, santé et sécurité au travail. « La Guinée possède plus d’un tiers des réserves mondiales de bauxites dont l’exploitation sauvage entraîne des problèmes de santé majeure », a-t-il dénoncé.

Dans son allocution d’ouverture des travaux du congrès, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil National de la Transition (CNT), s’est dit très préoccupé par la montée en puissance des violences en tous genres contre les femmes en Guinée. « Ce que je regrette, c’est la banalité par laquelle ces problématiques sont traitées dans notre pays. Permettez-moi de vous rappeler que le président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, dans une déclaration officielle, a lancé la tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et filles dans notre pays. Cette promesse du président du CNRD sera une réalité pendant cette transition parce qu’il attache un prix fort à la problématique de la protection des femmes et des filles dans notre pays », a rassuré Dr Dansa Kourouma.