Communiqué du Service de Communication de M. Kabiné Komara

Le Service de Communication de M. Kabiné Komara, ancien Premier Ministre constate avec regret la diffusion sur certains réseaux sociaux et médias des publications d’une surprenante légèreté et d’une méchanceté gratuite. Le seul but de ces agissements est de ternir l’image de marque et la respectabilité de M. Kabiné Komara dont l’humilité et l’intégrité sont connues tant en Guinée qu’à l’étranger.

En tout état de cause, pour qui connaît M. Kabiné Komara qui a toujours fait preuve de sacrifice et d’abnégation pour son pays et ses compatriotes, il est hors de question que de tels allégations entravent sa détermination à toujours agir pour la promotion de la paix et de l’entente entre tous les guinéens.

Service de Communication

Ancien- Pm Kabiné Komara