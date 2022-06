Colonel Sadiba : « le président de la transition pense que c’est aux Guinéens de défendre leur pays »

Une rumeur sur la probable création d’une base militaire étrangère en Guinée a circulé ces derniers sur la toile. Et cette rumeur a été renforcée par le fait que le ministre de la Défense nationale, Aboubacar Sidiki Camara, alis Idi Amin, s’est rendu en France à l’occasion d’une cérémonie de défilé militaire.

Ce 18 juin 2022, le Colonel Sadiba Koulibaly, Chef d’Etat-Major général des Armées, a démenti cette allégation et a fait savoir que pour le Colonel Mamadi Doumbouya, c’est aux Guinéens de défendre leur pays: « Depuis quelques jours, cette rumeur complètement infondée alimente toutes les causeries. Je voudrais dire solennellement au nom du chef de l’État qu’il n’a jamais été et qu’il ne sera jamais question de création ou d’implantation d’une base étrangère en Guinée pendant cette transition. Que cela soit clait pour tous. Le président de la transition pense que c’est aux Guinéens de défendre la Guinée et cette pensée est antérieure au 5 septembre. Donc c’est une rumeur totalement infondée qui ne repose sur rien. »

Lire vidéo :