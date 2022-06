COCAN 2025 : que valent les 30 millions Usd de Doumbouya dans un budget de 4 milliards dollars ?

La Guinée abritera la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2025. Une organisation qui nécessite un important investissement tant dans la réalisation des infrastructures sportives, hôtelières que routières. Puisqu’au-delà de 1000 kilomètres, la CAF exige que les athlètes se déplacent par avion. A propos de l’organisation de la CAN 2025 par la Guinée, « le président de la transition a instruit le Premier ministre, le ministre des Sports et le Comité d’organisation de lui faire parvenir dans un bref délai les modes de financement et les mécanismes qui accompagnent ledit projet ». C’est le compte-rendu du Conseil des ministres d’hier jeudi 9 juin qui donne l’information, tout en rapportant que le Colonel Mamadi Doumbouya a demandé d’affecter immédiatement 30 millions de dollars de DTS au COCAN pour démarrer les projets d’infrastructures. Dans le compte-rendu que nous avons parcouru, il est mentionné que le Conseil a recommandé au comité restreint déjà constitué, de réfléchir sur le dossier COCAN et de faire des propositions concrètes. Faut-il le rappeler, ce comité est composé des ministres en charge des Sports, des Finances, du Budget, de la Communication, des Infrastructures, de l’Énergie, de la Sécurité, de l’Urbanisme, de la Culture, du Secrétaire général de la Présidence et du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.

Sauf que l’enveloppe des infrastructures est estimée à environ 4 milliards de dollars US. Tout un gap financier à combler. Il est à espérer, néanmoins, que ce montant de 30 millions serve à faciliter des levées de fonds pour financer le reste des infrastructures.