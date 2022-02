CNT : le président Dansa Kourouma reçoit successivement deux grandes personnalités

Au sortir de son entretien avec le président Dr Dansa Kourouma entouré de ses deux vice-présidents, l’ambassadeur de la Grande Bretagne en Guinée, David Mcllroy a déclaré que c’est une visite de courtoisie au cours de laquelle ils ont discuté de la situation actuelle de la Guinée.

«Nous avons parlé de la position du Royaume Uni. C’est important pour moi et le gouvernement britannique de mieux comprendre les défis et les étapes du processus de la transition en cours en Guinée. Le Royaume Uni est un vieil ami de la Guinée, après les différents changements intervenus dans le pays, nos relations sont restées toujours bonnes. C’est important pour moi de renforcer nos relations», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Coordinateur résident du Système des Nations Unies en Guinée, Vincent Martin, entouré par les chefs d’agence, a affirmé qu’ils ont échangé sur l’ accompagnement que peut apporter le Système des Nations-Unies à la Guinée dans le cadre de la transition à travers le CNT, un organe extrêmement important», a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : «nous avons félicité le président du CNT, ses vice-présidents et l’ensemble des membres pour leur nomination. C’est un signe fort de l’engagement qui est fait par le CNT de traduire la vision du président de la transition à travers la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) mais aussi, toutes les dimensions des droits humains».

Prenant la parole, El hadj Sény Facinet Sylla, deuxième vice-président du CNT a témoigné que depuis leur installation, c’est la première fois qu’une personnalité diplomatique leur rend une visite de courtoisie. «L’ambassadeur du Royaume Uni est venu s’enquérir de notre vision de la transition et de la façon dont les choses se passent. Il a voulu savoir quelles sont nos attentes par rapport à la communauté internationale. En réponse, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a expliqué depuis la nomination des membres du CNT jusqu’à leur installation. Il a aussi parlé de la mise en place des deux premières commissions qui sont en train de travailler sur la planification et des contacts que nous allons prendre en province mais aussi, de l’élaboration du règlement intérieur», a-t-il fait comprendre.

Poursuivant, El hadj Sény Facinet Sylla a rappelé qu’ils sont en train de travailler et que les choses se passent le plus sereinement possible afin qu’ils arrivent à des décisions qui garantissent la liberté dans notre pays mais aussi, les grandes attentes de notre population. «Notre idée de rendre le travail transparent a été expliquée de long en large», a-t-il dit.

Dans la même logique, il a rassuré le Coordinateur du Système des Nations-Unies en Guinée de la disponibilité du CNT de travailler ensemble. «Nous avons en pleine conscience des tâches qui nous attendent. Nous savons que les populations ont de très fortes attentes que nous entendons effectivement combler », a-t-il promis.

https://youtu.be/sdGjfYXc-9Q