Clarification de la Société Minière de Boké (SMB): voici les vrais chiffres que la SMB paie à l’Etat guinéen.

La SMB constate avec surprise la diffusion par voie de presse d’affirmations gratuites la concernant, indiquant à tort qu’elle ne fait pas partie des 30 plus gros contribuables en République de Guinée.

La SMB informe l’opinion nationale et internationale que pour l’année en cours (2022) elle a exporté 10.335.020 tonnes sèches de bauxite et a versé à l’Etat Guinéen, au titre des taxes à l’extraction et à l’exportation, la somme de 54.250.019 USD soit environ 478.371.403.813 GNF.

Pour l’année 2021 la SMB a exporté 29.028.774 tonnes sèches de bauxite et a versé à l’Etat Guinéen, au titre des taxes à l’extraction et à l’exportation, la somme de 118.100.684 USD soit environ 1144.431.736.022 GNF.

Ces chiffres sont vérifiables et ne sauraient souffrir d’aucune contestation.

La SMB se réserve le droit d’introduire toute poursuite contre la diffusion de ces informations qui cherchent à altérer son image et à lui porter préjudice.

La direction générale de la Société Minière de Boké.