CFP de Donka : le porte-parole de la présidence donne d’importantes précisions

Le Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la pose de la première pierre du Centre de Formation professionnelle (CFP) de Donka. Au cours de cette cérémonie, le ministre Secrétaire général de la présidence et porte-parole de la présidence de la République, le Colonel Amara Camara, a donné d’importances précisions sur ce chantier.

Alors que la maîtresse de cérémonie avait annoncé deux discours, l’assistance a finalement eu droit à trois allocutions. Puisqu’au terme de son discours qui était censé mettre fin aux interventions, Mamadi Doumbouya lui a passé le micro, pour, dit-il, dire un mot.

Nous vous proposons la teneur du discours livré par le Colonel Amara Camara. Verbatim !

« En début janvier, il a décidé et instruit le gouvernement à réduire son train de vie, en mettant aux enchères une grande quantité de véhicules V8. L’opération a été lancée. Une commission a été mise sur pied et un montant a été déjà disponibilisé, mis au Trésor public. Il a été décidé par le chef de l’Etat de prioriser la formation technique et l’enseignement professionnel.

L’une des raisons principales est qu’il n’est plus admissible que nos frères guinéens continuent à traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Il n’est plus concevable que nous soyons, nous Guinéens, les plus grands demandeurs d’asile en Europe, alors que la Guinée devrait se construire avec ses fils et par ses fils. Donc, de l’argent a été injecté dans la construction et la rénovation des centres de formation professionnelle et d’enseignement technique pour mettre les jeunes au travail.

Le souci principal du chef de l’État, c’est de former la main-d’œuvre qualifiée pour le pays. Il estime que la Guinée devra se développer par l’éducation. L’éducation, il estime que c’est aussi une arme, comme toute autre arme, qui permet à un pays de se développer ou de s’écrouler.

Son ambition est que la Guinée puisse se relever avec ses fils. C’est le but principal de sa présence parmi nous aujourd’hui. Et c’est ce qui va justifier la pose de la première pierre qu’il effectuera tout à l’heure. C’est un début de beaucoup d’opérations qui devraient normalement se poursuivre pendant la transition. Et on espère très rapidement d’autres projets d’inauguration et de pose de première pierre vont suivre« .