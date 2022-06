Cellou Dalein devant les thinks thanks américains

Le président du parti d’opposition UFDG – officiellement en tournée à l’étranger a été l’invité d’un think thank américain, The Atlantic Council.

Modérés par la directrice du Centre Afrique, la sénégalo francaise Rama Yade, ancienne ministre francaise, les sujets de la discussion ont porté sur « la période de transition controversée de la junte vers la démocratie, le rôle de M. Diallo en tant que chef de l’opposition depuis le coup d’État militaire, ses réflexions sur la suspension de la République de Guinée par la CEDEAO, sa vision de la Guinée et sa politique régionale (y compris la CEDEAO) et étrangère. »

Le politicien guinéen a expliqué à l’audience la génèse de son opposition au 3ème mandat et a affirmé avoir gagné les élections de 2020 avant de se les voir voler par « la triche ». Cellou Dalein a aussi défendu sa poisition initiale de soutenir le coup d’Etat et a réitéré ses critiques contre la junte militaire du CNRD qu’il accuse de vouloir « s’éterniser au pouvoir » et d’instrumentaliser la justice pour empêcher certains leaders y compris lui-même de se présenter aux futures élections.

Interogé sur ses orientations « socialistes » – un terme qui a une connotation d’extrême gauche aux Etats-Unis, Cellou Dalein Diallo a déclaré avoir tiré les lecons du communisme totalitaire pur et dur de sa jeunesse et a choisi d’être dans le courant libéral.

Cellou Dalein a aussi parlé de l’exploitation des mines guinéennes qui selon lui ne profite pas à la population en général à cause de la mauvaise gestion des contrats. Un des journalistes a posé la question de savoir pourquoi le concept de démocratie ne semble pas prendre racine en Afrique de l’Ouest. A cela M. Diallo a déclaré que ceci est dû aux vélléités des dirigeants de vouloir s’accrocher coûte que coûte au pouvoir avec les conséquences que l’on sait. Cellou Dalein Diallo a cité les principales directives de l’UA et de la Cedeao, l’UE pour promouvoir la démocratie et combattre les changements anti constitutionels incluant les modifications illégales des Constitutions et les coups d’Etat militaires.

A la question de savoir comment sera un futur gouvernement avec l’UFDG, le politicien a parlé de son expérience de gestion et affirme vouloir diriger différement en promouvant la bonne gouvernance et les investissements massifs dans les infrasctructures et la lutte contre la pauvrété.

Sur le plan international, Cellou Dalein a regrétté l’impact de la guerre en Ukraine et le fait que l’Occident en général semble plus préoccupé par ce conflit au dépend de l’Afrique. Il a exprimé le danger pour l’Afrique de se voir couper des approvisionnements en engrais et blé originaires de la Russie et de l’Ukraine.

En conclusion, le président du parti UFDG a fait appel aux Etats-Unis de continuer à faire pression sur le CNRD pour un retour à l’ordre constitutionel dans des « délais raisonables »

Le Conseil de l’Atlantique se définit comme une organisation non partisane qui galvanise le leadership et l’engagement des États-Unis dans le monde, en partenariat avec des alliés et des partenaires, pour façonner des solutions aux défis mondiaux.