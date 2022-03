Célébration du 8 mars : les plaidoyers de la ministre Nanette en faveur des Guinéennes

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, c’est la ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Aïcha Nanette Conté qui a porté la voix des femmes devant le président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. C’était mercredi 8 mars au Palais du Peuple de Conakry.

Dans son discours de circonstance, la ministre Nanette Conté a particulièrement mis l’accent sur l’intégration des questions du genre dans les contraintes liées au changement climatique, sur les femmes, les actions qui s’imposent et les moyens disponibles au niveau de son département pour mieux relever les défis dans l’épanouissement de la femme.

Concernant l’intégration des questions du genre par la communauté internationale parmi les contraintes liées au changement climatique, la ministre de la Promotion Féminine n’a pas manqué de rappeler le rôle primordial des femmes dans la préservation, le maintien de l’écosystème et de la biodiversité. « C’est en réponse à cette préoccupation que la 66ème session de la commission des Nations Unies sur la condition de la femme a retenu cette année comme thème prioritaire : « atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l’environnement et à la réduction des risques de catastrophe. Le changement climatique ne joue pas de la même manière sur toutes les couches… Il est démontré que les hommes et les femmes ne vivent pas les effets du changement climatique sur le même pied d’égalité. Ainsi, dans de nombreux pays en développement, y compris le nôtre, les moyens de subsistance et les sources de revenus des femmes comme l’agriculture, l’élevage, la pêche et la collecte de l’eau dépendent des secteurs sensibles au climat. En Guinée, la principale cause des émissions dues à la dégradation des forêts est la consommation des bois d’énergie qui comprend le bois de chauffage et le charbon de bois », a-t-elle expliqué.

Un constat qui, selon elle, va permettre également de mieux mettre en évidence leurs statuts de premières victimes du dérèglement climatique mais aussi, d’agents entreprises vecteurs de la destruction de l’écosystème.

S’agissant de son département, la ministre Conté a affirmé qu’elle mesure à sa juste valeur la lourde tâche qui lui a été confiée par le président de la Transition. « C’est pourquoi dès ma prise de fonction, j’ai engagé avec mes collaborateurs une série d’actions et de réflexion pour mieux camper d’une part les enjeux et défis qui s’attachent à cette mission, mais aussi pour évaluer les moyens structurels, organisationnels et institutionnels dont nous disposons pour atteindre les objectifs assignés à mon département conformément à la lettre de mission », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, elle a énuméré quelques actions qui se situent dans ses prérogatives : « l’actualisation des textes organiques afin de mieux circonscrire les prérogatives des services du ministère et éviter la dichotomie institutionnelle, en renforçant leur capacité d’intervention au service des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. L’institutionnalisation du processus de planification à tous les niveaux (…) de mieux définir nos objectifs et maximiser les résultats dans une logique d’optimisation des ressources allouées. La résilience des femmes en milieu rural notamment le secteur agricole, de l’élevage et de l’artisanat. La prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap par l’amélioration des infrastructures de formation (…) ».

Un compte rendu de Mamadama Sylla, Stagiaire à Guinéenews