Cahier de charges des syndicats : une autre misère pour le CNRD

1. L’application immédiate et intégrale du Protocole d’Accord tripartite du 07 Avril 2022 ;

2. L’élaboration d’une nouvelle Grille salariale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat;

3. La reprise des Examens professionnels annuels:

4. Le Reclassement et la prise en charge effective des titulaires des diplômes des Examens Probatoires et de Masters Professionnels, des Professeurs d’Ecoles Normales (PEN) et des Professeurs recyclés :

5. L’augmentation de 15 à 20% des Salaires dans les Secteurs Privé et Mixte;

6. L’amélioration des conditions de travail dans les sociétés minières et logistiques par le respect des conventions collectives du secteur

7. La Révision des Statuts Particuliers des Personnels de l’Education et de la Santé:

8. L’application correcte des mesures incitatives pour les agents assumant des postes de responsabilité (Chef de Section, Chef de Division, Directeurs Nationaux et Généraux, Conseillers…..);

9. La réinstitution du Service National des « Prix et Conjonctures » pour une maîtrise des prix sur le Marché;

10. La fixation dans les meilleurs délais de la date du concours de recrutement des contractuels de l’Education et de la Santé ;

11. La réglementation du Statut des travailleurs du Service Public du Transport des Déchets et des P.M.E chargés de la collecte de déchets urbains:

12 La Régularisation Administrative des Contractuels des Gouvernorats, Préfectures et Communes.

II– De la Protection Sociale des Travailleurs et des Retraités :

1. L’élaboration et l’adoption des textes d’application de la Loi L/2021/0017/AN du 30 Avril 2021 portant sur la Mutualité Sociale en Guinée:

2. Le paiement au même moment des salaires mensuels et des Pensions de retraite

3. Le paiement des indemnités de séparation des anciens militaires mis à la retraite sans mesure d’accompagnement;

4. La revue à la hausse de l’assiette des cotisations à la CNSS pour une revalorisation à 200% des pensions de retraite.

5. La mise en œuvre rapide de la politique de logements sociaux;

6. Le règlement des Droits des Travailleurs de l’Hôtel Sheraton – Grand Conakry » conformément à l’engagement des Actionnaires auprès de la Société Financière Internationale et du Gouvernement Guinéen;

7. La réglementation et le contrôle des tarifs de loyers;

8. L’application de la Loi N°/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et Technologies de l’Information en Guinée d’une part et le Protocole d’accord Tripartite du 19/08/2021 conclu sous l’égide de l’inspection Générale du Travail d’autre part.

III- Du Secteur des Transports

1. L’octroi d’un domaine public pour la construction d’une Internationale moderne sur le Site de Kagbelin; Gare-routière

2. La mise à disposition de domaines publics pour les Gare-routières de Ratoma, Matam et Matoto; 3. L’application correcte des mesures administratives relatives à la suppression des barrages non conventionnels :

4. La formalisation de l’exercice de l’activité de taxi-motos et la lutte à outrance contre les tracasseries policières à l’encontre des taxi-motos dont l’exercice est un palliatif au chômage endémique des jeunes, notamment des diplômés sans emploi.

5. La revue à la baisse des tarifs des Permis de conduire pour toutes les catégories ainsi que les plaques d’immatriculation;

6. Le renouvellement du parc automobile vieillissant pour réduire les risques d’accident liés à la défectuosité des engins.

7. Du Dialogue Social

1. L’Opérationnalisation du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) longuement resté en veilleuse;

2. L’implication des Organisations Syndicales de travailleurs dans la formulation et la mise œuvre des politiques publiques dans le cadre de dialogue social constructif;

3. La Réglementation de la Sous-Traitance en Guinée et le contrôle du Contenu local;

La révision de Loi L027 portant Statut général des Agents de l’Etat en son Article-39 pour être en conformité avec l’esprit de la Convention-87 de l’OIT sur la Liberté Syndicale et le Droit d’association;

4. La révision du Code du Travail du 10 Janvier 2014;

5. La Ratification de l’ensemble des instruments adoptés par la Guinée, à Genève, à l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

