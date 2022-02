Cadrage macroéconomique et budgétaire: les acteurs disposent désormais d’un manuel de procédures

Le vendredi 18 février 2022, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a organisé, dans un réceptif hôtelier de Conakry, l’atelier de validation du manuel de procédures de la chaîne de cadrage macroéconomique et budgétaire. Cet atelier qui s’est tenu grâce à l’appui de l’Agence française de développement (AFD), s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la gouvernance économique et financière (PAGEF).

Dans son intervention, Nicolas LECRIVAIN, Directeur général adjoint de l’AFD, a d’abord décliné quelques actions du PAGEF : « Ce projet PAGEF appuie notamment l’amélioration de la chaîne de cadrage, le renforcement de la supervision des organismes publics. Il intervient également en appui à la gestion de la dette et sur le cadre des partenariats public-privé. »

Parlant du manuel de procédure de la chaîne de cadre macroéconomique et budgétaire, le DGA de l’AFD affirme qu’il a été co-construit par les différents intervenants de la chaîne de cadrage. « Nos experts qui vous ont accompagnés ont vu l’excellente collaboration entre les différents intervenants et ça c’est un point fort qui, j’en suis sûr, sera de nature à ce que cet outil soit clairement utilisé dans l’élaboration du cadrage macroéconomique », a-t-il ajouté.

Dr Lanciné Condé, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a affirmé que la problématique du cadrage macroéconomique et budgétaire en Guinée s’inscrit dans un contexte institutionnel renouvelé.

« L’amélioration des prévisions macroéconomiques et budgétaires constitue un des objectifs de la gestion du développement et du programme de réforme des finances publiques (PREFIP). C’est en cela que les résultats du PREFIP, à savoir la préparation du Budget de l’Etat modernisé grâce à l’amélioration de la programmation, la préparation et présentation du Budget de l’Etat, y compris la planification et l’allocation des ressources aux investissements publics, constituent la base de ce manuel. Elle renforce le pilotage macroéconomique et offre à la programmation budgétaire des données nécessaires à l’amélioration de la collecte des ressources et à la prévision des effets envisageables des dépenses projetées », a-t-il expliqué.

Pour rappel, le Projet d’appui à la gouvernance économique et financière (PAGEF), financé par l’AFD, est exécuté par Expertise France.