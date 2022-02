Buzz sur la toile : quand les internautes se déchainent contre la miss Saran Bah  

Au mois de novembre 2021, les miss de plusieurs pays se sont données rendez-vous à Porto Rico pour l’édition miss World 2021. Mais depuis le début de cette compétition, la représente de la Guinée, Saran Bah est sujette à de vives critiques émanant de la toile sur son mode vestimentaire.

Pour les uns notamment parmi ses supporteurs, Saran Bah, ayant décidé de participer à cette compétition de la beauté mondiale, a le plein droit de s’habiller comme une véritable miss avec les vêtements de son choix.

Par contre, d’autres, surtout ses détracteurs, soutiennent qu’elle n’a guère besoin de se dénuder pour attirer.

Malgré ces controverses, la représente de la Guinée à la compétition miss World 2021 est restée focus sur son mode vestimentaire. Sauf que pataras, d’autres images jugées quelques peu extravagantes de Saran Bah ont à nouveau alimenté de façon virale la toile tout le week-end dernier.

Un tollé qui a amené la mise en cause à faire une sortie sur les réseaux sociaux pour expliquer aux internautes qu’il s’agit des photos privées qui ont fuité.

« Cette photo est privée. Je ne sais pas comment elle a fuité. Pourriez-vous la supprimer SVP », a-t-elle posté sur compte Facebook pour tenter de faire estomper les critiques dont elle a fait l’objet depuis 48 heures.

Une explication qui ne suffira pas à convaincre certains internautes. Bien au contraire.

En réaction à ce post de la Miss, Mansour Thiam, ce vidéaste humoriste a écrit ceci : « Awa Saran Bah tan dhé… Elle voit photo là en sextape comme ça donc c’est tabé tape quoi ? «

Quant à Khamet Menguè, il a répliqué en ces termes : « Ko cette photo est privée ! Saran Bah, notre 50 mille US qu’on a misés sur toi là…, tu penses que cet argent, c’est pour envoyer des photos sexy aux gens en privé ? »

En dépit de toutes ces moqueries, d’autres internautes restent favorables à ce que les photos de Saran Bah soient supprimées conformément à sa volonté.

C’est le cas d’Ibrahima Nahou Diallo qui a écrit ceci : « je ne sais pas pourquoi vous ne respectez pas le choix des gens. Miss Saran Bah ne souhaite pas publier ses photos sur lesquelles elle expose son corps. Même si elles en possèdent des milliers dans son téléphone… Il y a beaucoup de filles qui le font mais qui ne sont pas des miss. Si elle dit de supprimer la photo en question qui a fuité, il faut la supprimer. La raison humaine et la morale voudraient qu’on supprime au lieu d’en rire. Ce pays me fait pitié. Les gens qui sont dans l’obnubilation sex*uelle, vont jusqu’à toucher à la dignité des gens. Vous imaginez comment elle se sent ??? Le pire, ce sont les statuts et les commentaires que je vois. Et je connais déjà les propos du genre : « regarde, il se prend pour un saint alors que … » Je suis loin d’en être un, mais respectons le choix de vie des gens. Elle ne veut pas, Elle ne veut pas. Point… »