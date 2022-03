Boffa : un incendie fait des dégâts dans une station service à Koba Tatema 

Un incendie s’est déclaré, ce lundi 7 mars 2022, aux environs de 16 heures, dans la station service Ab-oil de la commune rurale de Coba précisément dans le port de pêche artisanale de Taboria, située à 60 kilomètres du centre-ville de Boffa.

Selon nos informations, une citerne venue faire le dépôt dans ladite station service a pris feu suite à un mauvais branchement du raccord.

Interrogé, Sankoumba Touré, le gérant de la station, est revenu sur les faits : « C’est ma citerne qui était ce soir pour le dépotage. On a allumé la motopompe, mais le chauffeur qui a branché le raccord n’a pas bien fait. Il y a fuite au niveau du flexible et l’essence a commencé à jaillir. Ça a pris la moto pompe ainsi que les flexibles. Le feu a pris la citerne. Les pneus ont été brûlés et la cuve. Mais heureusement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine. La population s’est mobilisée, et on a pu maîtriser le feu« .

Pour le chef de port adjoint de Koba Tatema, c’est grâce à la mobilisation des citoyens que le pire a été évité. « C’est la motopompe qui a lâché. Quand j’ai vu cela, la population et moi, on est venu au secours et le feu a été maîtrisé. Ce sont seulement la cuve et les pneus de la citerne qui ont été brillés », a dit Mohamed Lamine Kassane Sylla.

Aux dernières nouvelles, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes.