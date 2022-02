Boffa: un feu mystérieux ravage une cinquantaine de cases au port de pêche de Bongolon

Un feu d’origine inconnue fait des dégâts actuellement au port de pêche artisanale de Bongolon, dans la sous-préfecture de Doupourou, situé à 70 kilomètres du centre-ville de Boffa. Ce feu a mis en cendres une cinquantaine de cases et leurs contenus ce vendredi 25 février 2022, a-t-on constaté sur place.

Selon nos informations, cet incendie mystérieux s’était déclaré au moment où les citoyens s’apprêtaient à aller à la prière. Interrogé à cet effet le chef de port dudit port Banana Momo Camara a expliqué ceci :

« Le feu a commencé au moment où je faisais mon ablution, je me suis directement levé et en même temps les autres aussi criaient de tous les côtés. On s’est directement mis à la tâche pour éteindre le feu, mais le vent était violent, on n’a pas pu le maîtriser. Voyez devant vous plus de 50 cases ont été emportées par cet incendie et leurs contenus. L’origine de ce feu reste un mystère pour nous », témoigne le chef de port Banana Momo Camara.

Une des des victimes, Ibrahima Bangoura pêcheur déplore les pertes provoquées par cet incendie : << nous avons tout perdu, nos moteurs, filets et habits. Moi précisément j’étais dans la mosquée, quand cet incendie commençait, à part ce complet que je porte maintenant là, je n’ai rien. Nous sollicitons auprès des personnes de bonne volonté et aux autorités de venir en aide >>, a-t-il lancé.