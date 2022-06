Boffa : un caïman attaque et emporte un enfant de 7 ans sur le fleuve Kibola

Ce mardi, aux environs de 9 heures GMT, six (6) enfants sont descendus dans le fleuve tout près de leur champ d’arachide pour se laver. En ce moment, leurs parents étaient en train de désherber leurs arachides. Quelques minutes après, Mamadou, l’un des six enfants, a disparu dans la rivière.

Selon un de ses amis interrogés par notre rédaction, ils ont vu caïman venir vers eux dans l’eau. Et il a attrapé Mamadou âgé de 7ans au bord du fleuve de Kibola situé dans le district de Kafiliyah, dans la sous-préfecture de Tamita à Boffa.

“On était venu pour nous laver, comme d’habitude. Après le travail et la chasse avec nos chiens, on se lave ici. C’est ainsi que nous sommes venus et en se lavant, j’ai vu le caïman venir. Je leurs ai dit caïman, caïman et nous tous nous avons pris la fuite. Et Mamoudou a été attrapé par ce caïman. Nous avons crié, notre père est venu et ceux qui ont cultivé aux alentours de notre champ. On lui a cherché partout dans l’eau et lui et le caïman n’ont pas été retrouvés”, a témoigné Mohamed Camara, un des amis de la victime

Salifou Camara, le père de la victime, en larmes, a dit ceci : “on était là tous en train de travailler. C‘est quand je me suis déplacé que ces enfants ont quitté pour aller au fleuve. C’est à travers les cris que nous sommes venus voir ce qu’il y avait. Nous sommes descendus dans l’eau pour le chercher, mais il est introuvable”.

Informé de la situation, les autorités locales et les agents de l’unité de protection civile basée à l’école nationale de police et de protection civile de Kafiliyah, ont cherché en vain la victime.