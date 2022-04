Boffa : situation tendue entre pro et anti Kissing, des blessés signalés

« Cette manifestation a pour objectif de lutter contre « la gestion opaque du maire de la commune urbaine ». Il n’a rien fait et n’arrête pas de mentir sur les boffakas dans les médias à Conakry. Lui avec son groupe et ses communiquants ont manqué du respect à nos sages en publiant les photos de nos sages dans les réseaux. Hier, on a appris que Seydouba Kissing et son groupe se sont rendus chez Elhadj Sekhouna kountigui de la Basse Guinée et là bas ils ont menti sur la population de Boffa. C’est un mauvais comportement du maire Kissing Camara. Et cet après-midi Seydouba Kissing a envoyé les gens pour nettoyer son bureau pour le réinstaller. Il manipule les gens , mais il faut qu’il nous tue tous avant de le réinstaller », a fait savoir Alpha Aboubacar Touré, le porte-parole des manifestants.

Il faut noter que plusieurs cas de blessés des deux côtés ont été enregistrés lors de ces affrontements.