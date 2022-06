BEPC : un étudiant qui composait à la place de son frère mis aux arrêts dans un centre à Ratoma

Alors que l’examen du Brevet d’études du Premier Cycles (BEPC) entrait dans sa troisième journée ce lundi 13 juin, Mamadou Aliou Barry, étudiant de la deuxième au département Maths de l’université Gamal Abdel Nasser qui s’est substitué à son frère Zakaria Diallo en composant dans les épreuves de cette journée, a été interpelé. C’était dans un centre d’examen de Ratoma.

Interrogé, l’indélicat étudiant a avoué qu’il était à sa première fois qu’il compose à la place de Zakaria. A l’en croire, ce dernier avait tenté succès cinq fois le BEPC.

C’est pour donc éviter d’être confronté à nouvel échec à cet examen qu’il a été donc appelé en renfort par, dit-il, par un certain Aboubacar Sidiki Touré qui n’est d’autre que le directeur d’école de son jeune frère Zakaria.

Comment Mamadou Aliou a-t-il réussi à s’introduire dans la salle d’examen ?

Parlant des circonstances dans lesquelles il a réussi à s’introduire dans la salle et composer à la place de son jeune frère, Mamadou Alpha Diallo explique : « le Directeur m’a dit d’aller prendre la photo à la DCE. J’ai été prendre et rentrer à la maison. Après, il m’a envoyé la carte. J’ai vu exactement que c’était ma photo sur la carte. Je ne sais pas maintenant comment les surveillants ont réussi à me détecter dans la salle.»

Si l’étudiant Mamadou Aliou reconnait avoir triché, il appelle toutefois tous ceux qui sont dans les mêmes situations comme lui, de laisser les candidats eux-mêmes affronter leurs épreuves.

Une dépêche de Magnalén Traoré, stagiaire à Guinéenews