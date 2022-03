Basketball – BAL : que retenir de la participation de SLAC à la Conférence Sahara ?

Lundi 14 mars, au Dakar Arena, le Seydou Legacy Athlétic Club de Guinée a livré son dernier match de la Conférence Sahara contre le club marocain de l’AS Salé. S’il a perdu le match (91-81), le champion de Guinée garde quand même une forte chance de se qualifier pour les playoffs et la finale qui se joueront à Kigali. Si ce n’est pas que le sport soit imprévisible et plein de surprises, SLAC pouvait même déjà célébrer sa qualification. En tout cas, en conférence de presse d’après-match, le coach Zeljko Zecevic en était certain : son club va se qualifier.

Si…

Pour que SLAC soit en danger, DUC (le club sénégalais) doit gagner son match de ce mardi contre l’AS Salé avec 21 points de différence et que Beira batte le REG avec là aussi avec plus de 20 points d’écart. Et même si DUC arrivait à battre l’AS Salé avec 21 points de différence, c’est le club marocain qui risque de perdre sa quatrième place actuelle. Au pire des cas, SLAC terminerait alors à la quatrième place.

Quant aux Rwandais, seuls à battre la grande équipe de Monastir dans cette Conférence Sahara, ont à cœur de terminer premier du tournoi pour affronter une faible équipe (sur papier) de la Conférence Nil à Kigali. C’est-à-dire que la tâche est compliquée pour Club Ferroviario da Beira (Mozambique) qui n’a gagné jusqu’ici qu’un seul match sur quatre – comme d’ailleurs DUC.

Sauf cataclysme, SLAC a donc une forte chance de terminer au moins quatrième de la Conférence Sahara.

Le club de Conakry pouvait s’éviter tous ces calculs. Mais il faut dire que l’AS Salé a su toucher l’un des points du SLAC : pousser son meilleur marqueur, l’Américain Crawford, à la faute et le faire sortir du jeu. Quand il est sorti du jeu, SLAC ne s’est pas retrouvé offensivement.

Des défaites qui font mal…

Qualifié ou pas, la première participation de SLAC à la BAL est avant tout remarquable. Avec un jeu plaisant – même s’ils ont parfois tendance à vite s’enflammer –, SLAC a porté haut le basketball guinéen. Hormis celle logique face à la supériorité incontestable des Tunisiens de Monastir, les autres défaites ont été honorables voire regrettables. Face au REG, c’est le tir à 3 points au buzzer de Nshobo qui bat l’équipe (83-81). Face à l’AS Salé, c’était également du mano à mano jusqu’à la sortie de Crawford (crédit photo, NBA) sur faute (selon l’arbitrage).

Quant aux deux victoires, elles ont été décrochées avec au moins 15 points de différence chacune.

Dans le Top 8 africain en dépit des difficultés…

Le soutien de l’Etat manque, mais ce qui est encore dur pour le club, c’est que les sponsors du privé se font rares. Alors, SLAC dans le top 8 africains en dépit de ces conditions financières difficiles, relève tout simplement de la bonne volonté de ces dirigeants et de la Fédération Guinéenne de Basketball.

Quid des locaux…

Dans cette compétition, seul le Dakar University Club a aligné une équipe presque cent pour cent locale. Les autres dont SLAC ont bénéficié de renforts internationaux. C’est ainsi que l’Américain Marcus Crawford, le Nigérian Chris Obekpa et l’Américano-nigérian Nzeakor ont rejoint le SLAC qui avait déjà dans son rang l’américain Dane Anthony Miller. L’équipe a également bénéficié de l’attribution des prospects de la NBA aux clubs participants à la BAL. C’est ainsi qu’on a souvent vu le jeune sénégalais Saliou Mbaye (dossard 12) aux côtés des vétérans. Au moins ont souvent été dans le cinq de base. En revanche, Ibrahima Kalil Fofana, Diomba Mara, le capitaine Mamadi Keita, M’bemba Sankhon, ont souvent alterné entre le banc et le cinq de base. Le peu de temps de jeu des locaux pourrait s’expliquer par l’arrêt du championnat local. En tout cas, auteur d’un bon Road to Bal, Diomba Mara a parfois eu des difficultés durant cette Conférence Ouest. A l’image de sa prestation d’hier contre l’As Salé. Pour sa part, le jeune Mohamed Lamine Keita de la NBA Académie a prouvé qu’il est l’un des grands espoirs du basketball guinéen.