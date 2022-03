Alors qu’il devait gagner cette nuit pour assurer sa qualification au playoff de Kigali, SLAC s’est plutôt incliné devant l’As Salé du Maroc.

Le premier quart temps a été très disputé et s’est terminé sur le score de parité de ‪20 – 20‬. Le deuxième quart temps un peu brouillon à l’image des ces deux passes du jeune Saliou Mbaye à l’adversaire. Mené, SLAC est quand parvenu à revenir au score (40-40) avant la pause.

Au retour des vestiaires, le mano à mano s’est poursuivi entre Marocains et Guinéens. Tantôt devant, tantôt derrière, SLAC a fini le troisième quart temps avec trois points à remonter. Le Nigérien Amadou Harouna ayant mis les siens devant juste avec un panier à trois points et un lancer franc, juste avant la fin de ce troisième quart temps.

Le quatrième et dernier quart temps sera mal négocié par les joueurs de SLAC qui ont vu Salé creuser l’écart au fil des minutes. L’envie de revenir n’a pas manqué au SLAc, mais avec l’absence de son meilleur marqueur Crawford, ce fut compliqué contre l’As Salé qui était dans un temps fort. Avec cette défaite, le club guinéen se complique la tâche et doit attendre le résultat de demain ( entre AS Salé du Maroc et DUC de Dakar) pour connaître son sort.