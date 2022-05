Barou Koulibaly sur la récup. des domaines de l’Etat à Siguiri: « nul n’est au-dessus de la loi »

La semaine dernière, les opérations de récupération des biens de l’Etat ont été lancées dans la commune de Siguiri. Ce sont plus de 500 habitations, magasins, kiosques ainsi que deux stations-services, qui sont concernés par cette première vague dont l’immeuble du richissime homme d’affaires Barou Koulibaly. Un immeuble qui abrite les sièges d’une prestigieuse pharmacie, d’une banque et d’autres entreprises.

Joint par Guinéenews, l’opérateur économique affirme être respectueux des lois.

« Nul n’est au-dessus de la loi… La commission est en train de faire son travail. Je condamne toute forme d’acharnement contre cette opération de récupération des domaines fonciers de l’Etat, qui est une bonne initiative entreprise par le CNRD. Moi, je suis un citoyen et je dois respecter la loi. Mon père a été fonctionnaire et a acheté ce domaine bien avant ma naissance et c’est familial. Donc si on nous ouvre la voie, les documents seront fournis aux autorités. Mais, je ne vais jamais m’opposer à la loi quelles que soient les circonstances’’, a déclaré Barou Koulibaly.