BankiTruck Présent à Davos (Suisse), le Forum Économique Mondial

En prélude de l’ouverture prochaine de BankiTruck Europe, Mamadou Bah, PDG de l’entreprise, a l’honneur d’être l’un des chefs d’entreprise présent au Forum Économique Mondial, qui se tient à Davos du 22 au 26 mai 2022.

La réunion du Forum économique mondial de Davos est l’un des rassemblements les plus importants pour les leaders mondiaux et les dirigeants d’entreprise.

Le Forum Economique Mondial rassemble les hauts dirigeants des entreprises, des gouvernements, des organisations internationales, les présidents d’universités, les leaders d’opinion de la société civile et des nouvelles générations, afin qu’ensemble ils œuvrent à changer positivement nos mode de vie pour une société plus durable et plus responsable.

Le PDG de BankiTruck, M. Mamadou Bah rencontrera des dirigeants politiques et économiques à Davos afin de présenter les innovations développées par le groupe et nouer des partenariats fructueux.

Pour rappel, Banki Truck, filiale du Groupe BankiTechnology, est une plateforme web et mobile de location de camions et de E-commerce d’agrégats.

Déployée en Guinée, en Sierra-Leone et au Mali, la plateforme BankiTruck permet de louer des camions et machines pour le transport des marchandises et des produits miniers.

La plateforme permet également à tout détenteur de smartphone d’acheter des agrégats (ciments, sable, granite…) et de se faire livrer directement sur son chantier.

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, BankiTruck a mis en place un centre d’appel (888) et une solution USSD qui leur permettent d’accéder aux différents services sans utiliser internet.

A ce jour, plus de 3 000 camions et machines sont référencés sur la plateforme et 250 points de relais mis en place dans ces 03 pays.

L’ambition de BankiTruck est de révolutionner le secteur de la construction en Afrique grâce à l’innovation technologique et en facilitant l’acquisition des agrégats de qualité aux populations.