BAD : l’ex-ministre des Finances Malado Kaba, nommée directrice d’un important département 

L’ancienne ministre de l’Economie et des Finances d’Alpha Condé, Malado Kaba est nommée directrice du département Genre, femmes et société civile de la Banque africaine de développement (BAD). « Je tiens à remercier le président Adesina de me donner l’opportunité de servir la Banque en cette qualité. La promotion des femmes et des filles, et l’engagement de la société civile sont inextricablement liés au développement continu de notre continent… », a exprimé l’ancienne ministre, qui a plus de 25 ans d’expérience en développement international et finance.

Malado Kaba Mme Kaba est titulaire d’un DESS en économie du développement, avec mention, de l’Université Paris X (1995) et d’une maîtrise en économie internationale de l’Université Paris X Nanterre (1994). En 2020, Mme Kaba a été nommée membre de la cohorte inaugurale des Amujae Leaders, l’initiative phare de la Fondation Ellen Johnson Presidential Center for Women and Development. Elle a également reçu le prix All Africa Women Leadership Award for Good Governance and Public Administration en novembre 2019. En outre, en décembre 2017, elle figurait parmi les 10 meilleurs ministres des Finances d’Afrique désignés par Financial Afrik.