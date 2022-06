Bac unique 2022 : quatre candidats condamnés pour fraude à Labé

Surpris en flagrant délit de fraude dans un centre de la commune urbaine de Labé, ces quatre candidats ont été mis à la disposition de la loi. Les prévenus ont été jugés et condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis par le tribunal de première instance (TPI) de Labé. Ce verdict a été rendu dans la soirée du lundi 20 juin 2022 rapporte le patron du parquet de Labé au micro de la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews.

Évoluant tous dans l’option sciences sociales, les prévenus qui auraient échangé des brouillons dans la salle d’examen ont été confrontés à la rigueur de la loi. Amadou Oury Diallo, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Labé revient sur la scène. « Oui c’est effectif, des candidats ont été appréhendés en flagrant délit de fraude parce qu’il y a eu échange de cahier de brouillon entre ces candidats. Ils ont été traduits à la compagnie mobile de gendarmerie, qui a dressé un procès verbal. On les a déférés et hier ils ont été jugés et sur le fondement des dispositions de l’article 686 du code pénal, ils ont été jugés et condamné avec sursis, c’est-à-dire à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis », déclare-t-il.

Pas de prison ferme parce que le tribunal estime que le message est clairement passé. Néanmoins, rappelle le procureur, la fraude est prévue et punie par la loi guinéenne. « On a estimé qu’il fallait leur donner une seconde chance car ce sont des jeunes, des délinquants primaires. Déjà, ils ont été éliminés purement et simplement. Donc, ils perdent cette année. Je pense qu’ils vont comprendre la leçon et à travers eux, les autres candidats feront attention parce que la fraude est prévue et punie par la loi », rappelle le procureur de la république près le tribunal de première instance de Labé.

« Désormais que chacun s’y prépare. Candidats aux examens nationaux, si vous vous faites appréhendés, ce sont des faits qui constituent une infraction à la loi pénale. Donc, un délit passible de peine d’emprisonnement et d’amende. Mais pour ces quatre jeunes, nous avons estimé, le tribunal a vraiment été clément. Donc, ils ont été jugés et reconnus coupables car eux-mêmes, ils ont reconnus qu’ils ont été pris en flagrant délit », insiste le procureur de Labé.

Il faut signaler que ce mardi est le dernier jour du bac unique qui clôture en même temps la valse des examens nationaux en république de Guinée.