Axe Siguiri-Kankan : la collision entre un camion remorque et voiture fait 4 morts  

Un camion remorque a violemment percuté ce samedi 19 mars un taxi-brousse. Ce drame qui s’est produit entre les sous-préfectures de Niandakoro et Djélibakoro, sur la RN1 Kankan-Siguiri, a coûté la vie à quatre personnes et blessé 7 autres, a appris Guinéenews de source hospitalière.

A en croire le médecin gendarme, Dr Ablaye Bassirou Condé, elles étaient 11 personnes à avoir été admis au niveau des services d’urgences de l’hôpital préfectoral de Siguiri dans l’après-midi de ce samedi. (Photo d’archives)

« Nous avons reçus 11 personnes après l’accident dans les environs de 17 heures. Après la réception et les soins primaires, nous avons constaté que cet accident a fait 4 morts dont trois enfants (Fanta Cissé 5 ans, Lansana Cissé 1 an, Amadou Condé 8 ans) et le chauffeur du taxi. Mais les 7 autres passagers sont des blessés qui continuent de suivre les soins dans notre structure sanitaire », a-t-il témoigné.

Quant à Karinkan Doumbouya, habitant de la sous-préfecture de Niandankoro et témoin oculaire de cet accident, il affirme que c’est la crevaison du camion remorque qui a provoqué la survenue de cette collision frontale.

« Nous étions assis dans un café au bord de la route, lorsqu’on a aperçu soudain un camion remorque venant de Kankan aller violemment percuter, après la crevaison d’un de ses pneus, une voiture de transport en commun de marque Renault qui quittait, lui, Siguiri. La collision a tué sur place deux passagers qu’on a pu identifier et blessé d’autres qui ont été transportés à l’hôpital de Siguiri », nous a-t-il confiés.

Pour le moment, le chauffeur du camion remorque est entre les mains des autorités de la sous-préfecture de Niandankoro et les corps sont à la morgue de l’hôpital préfectoral de Siguiri.