Axe Kankan-Kouroussa : un accident de la circulation fait 3 morts (source hospitalière)

Un accident mortel s’est produit dans la nuit de ce dimanche 20 au lundi 21 mars 2022 sur la route nationale Kankan-Kouroussa plus précisément dans le district de Dalabany situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Kankan. Le drame a fait 3 morts sur place. Les corps des victimes ont été reçus dans la matinée de ce lundi par le service des urgences de l’hôpital régional de Kankan.

« Quand nous avons été interpellés, nous avons envoyé aussitôt ce matin l’ambulance sur le lieu du drame à Dalabany. Vers 7 heures, nous avons reçu ces trois (3) dépôts de corps. Il s’agit d’un homme et deux femmes tous âgés d’environ 25 ans. Dès qu’on a reçu les corps, nous les avons envoyés à la morgue et les parents des victimes sont venus de Kouroussa pour les retirer », nous a confié le Dr Yaraboye Koivogui, chef du service des urgences de l’hôpital régional de Kankan.

Selon les témoins, les victimes, de retour d’une virée nocturne passée à Kankan, tentaient de regagner la localité de Kouroussa d’où, ils sont tous originaires. Soudain leur véhicule, une Toyota personnelle, voulant dévier un camion a terminé sa course dans les ravins.

Joint au téléphone, Amadou Doumbouya, l’un des témoins de la scène nous relate : « le jeune qui était au volant roulait à vive allure dans la nuit et il voulait dévier un camion qui était devant lui et c’est ainsi que sa voiture de marque Toyota communément appelé Drogba, est allé terminer sa course dans un caniveau qui borde la route. Après l’accident, lui et les deux (2) personnes qui se trouvaient à bord du véhicule ont tous perdu la vie, sur place. Ce matin, l’ambulance est venu chercher les corps pour les envoyer à la morgue ».

A noter que, selon les chiffres de l’année passée, la route nationale Kankan-Kouroussa, est la plus meurtrière de toute la région de la Haute-Guinée.