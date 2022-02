Avis de remerciement Décès Elhadj Alpha Bakar Barry (Publireportage)

Le HAUT CONSEIL DES ANCIENS DE TIMBO (HCAT) et LES FAMILLES BARRY, DIALLO, KAKÉ, SANGARÉ, KÉBÉ, NABÉ, SOW, TRAORÉ, AMIS ET ALLIÉS remercient toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont compati à leur douleur, fait preuve de sympathie et de soutien lors du décès de leur père, grand-père, oncle, grand-oncle et confrère ELHADJ ALPHA BAKAR BARRY, ancien Ministre, Ambassadeur et Avocat, le 24 janvier dernier à Paris.

Ils vous informent à cette occasion, qu’une cérémonie de lecture du Coran aura lieu ce vendredi 11 février à 10 heures au domicile du défunt à la Minière

Paix à l’âme d’Elhadj Alpha Bakar Barry!

Que Le-Tout-Puissant « Ya Allah » l’accueille au Paradis avec nos autres défunts! AMINA!!!