Avis de recrutement d’un Superviseur au sein du Département d’Audit

Présentation du Cabinet

Le cabinet Audit, Conseil, Assistance et Formation (ACAF) est un cabinet spécialisé dans les métiers de l’Audit et du Commissariat aux comptes, du Conseil aux entreprises et entités économiques, de l’assistance comptable et de la formation.

Le cabinet se donne pour mission de délivrer des services à forte valeur ajoutée dans ses différents cœurs de métiers afin d’aider ses clients à aller toujours plus loin dans l’atteinte de leurs objectifs.

Bien qu’ayant son siège à Conakry en République de Guinée, où il fait partie des Cabinets d’expertise inscrits à l’Ordre des Experts Comptables de Guinée, les Clients du Cabinet sont des entités économiques guinéennes et étrangères appartenant aussi bien au secteur privé que publique.

Le cabinet, en plus de l’énergie de son équipe dynamique, expérimentée basée à Conakry, bénéficie de l’expertise de consultants, d’experts et de cabinets partenaires locaux et étrangers ayant des qualifications solides dans leurs domaines respectifs.

Le cabinet, avec une forte connaissance du contexte économique guinéen et sous régional, accompagne ses clients locaux dans leur développement notamment vers une meilleure formalisation de leurs activités, dans le respect des normes et lois, et ses clients étrangers à mieux cerner le marché local afin de bien s’implanter et apporter leur valeur ajoutée à nos économies.

Pour plus d’informations se rendre sur le site web du cabinet : www.acafexpert.com

Motif du recrutement

Dans le cadre de son processus de développement des missions d’audit et de Commissariat aux comptes, le Cabinet ACAF (Audit-Conseil-Assistance-Formation), recrute un superviseur en audit en vue de prendre en charge la gestion de ses clients en Audit, principalement.

Tâches et Responsabilités

Le Superviseur audit a pour mission principale la conception et la mise en œuvre d’une démarche d’audit complète auprès d’un portefeuille de clients.

Il sera l’interface entre le Manager ou l’Associé en charge du département d’Audit, l’équipe d’audit et les clients. Il a la responsabilité des dossiers et est le garant au niveau de la qualité des travaux confiés et du respect des délais. Pour cela, il est en charge, entre autres, de :

L’analyse des risques d’audit, des procédures intérimaires, du contrôle des comptes annuels et consolidés des clients ;

La rédaction, la répartition, la correcte exécution et la supervision des programmes de travail ;

La réalisation des notes de synthèse et des comptes rendus clients ;

La supervision du bouclage des missions ;

La supervision de la production des livrables, aussi bien internes que ceux destinés aux clients ;

La gestion de la relation client ;

La supervision de l’équipe aussi bien technique que relationnelle de son équipe ;

L’évaluation permanente et périodique des membres de son équipe.

Compte tenu de la pluridisciplinarité des activités du cabinet, et du processus de formation mis en place pour l’ensemble des collaborateurs du Cabinet, le superviseur sera également amené à intervenir sur d’autres missions ou activités du cabinet notamment de conseil, de formation, d’assistance comptable ou toute autre activité exercée par le Cabinet et rentrant dans le cadre de ses compétences.

Qualifications et Expérience

Le candidat doit :

Avoir au minimum cinq (5) années d’expérience révolues au sein d’un cabinet d’audit ;

Pouvoir justifier d’avoir mené différentes missions d’audit externe (audit contractuel, commissariat aux comptes,) en tant que responsable de la mission (chef de mission, superviseur, manager, etc.)

Etre titulaire de l’un des diplômes suivants ; Master Universitaire dans une spécialité liée à l’audit, la comptabilité et les finances Master CCA (Comptabilité-Contrôle-Audit) ou DSCG (Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion) Tout autre diplôme équivalent

Avoir de bonnes compétences techniques, notamment en matière d’audit, de comptabilité et finance, de droit comptable et fiscal, des Normes d’audit et des normes comptables ;

Avoir de solides qualités relationnelles et avoir de l’ouverture d’esprit ;

Etre rigoureux et autonome ;

Etre disposé à être mobile (interventions hors de Conakry ou de la Guinée) ;

Avoir une très bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Powerpoint).

Les atouts supplémentaires

Les éléments suivants seront un atout supplémentaire :

La maîtrise de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) ;

Une très bonne connaissance du système fiscal guinéen ;

L’aisance à intervenir sur d’autres types de prestations (Assistance comptable, formation, Conseil…) ;

Etre expert-comptable, ou stagiaire en expertise comptable, ou être inscrit dans un cursus de formation aboutissant à l’expertise comptable.

Procédure de candidature :

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la présente offre sont prié(e)s d’envoyer leurs dossiers au plus tard le 13 mars 2022 à minuit, à l’adresse électronique suivante :

contact@acafexpert.com

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter :

Une lettre de motivation adressée à l’Associé-Gérant du Cabinet ACAF ;

Un CV à jour au moment de la soumission.

Bien vouloir mentionner dans l’objet de l’email les références :

Recrutement d’un superviseur audit : rec.sup_audit.01.03.2022_ACAF