Assises nationales : ce que l’UFDG répond au CNRD 

Les autorités de la Transition ont annoncé la tenue des Assises nationales à partir du 22 mars prochain. Mais pour le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le Dr Fodé Oussou Fofana, il serait mieux d’appliquer les recommandations issues du Rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale (CPRN). Ce rapport, faut-il le rappeler, avait été remis au président Alpha Condé le 26 juin 2016.

« Je voudrais rappeler ici qu’un travail de qualité, un travail extraordinaire avait été fait dans le cadre de la réconciliation nationale. Ce travail a été fait par le grand imam et l’archevêque de Conakry. Ils ont fait le tour de la Guinée. Ils sont allés jusqu’en Afrique du Sud. Ils ont fait un rapport important. Ce document existe », a déclaré le Dr Fodé Oussou Fofana ce samedi 19 mars 2022 lors de l’assemblée générale de son parti.

« Est-ce que le Colonel Doumbouya est au courant ? Je ne sais rien. Mais j’aurais souhaité humblement ici que le grand imam et l’archevêque de Conakry prennent ce document et partent le remettre au président de la Transition », a-t-il recommandé, avant de parler des avantages de se servir de ce rapport : « L’avantage qu’on peut avoir ce qu’on gagne en temps. On ne peut rien faire qui soit meilleur à ce document-là, parce que tout a été fait. Ce document est un élément important qui peut servir à la réconciliation nationale. »