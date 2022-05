Arabinènè™ Marketplace : une startup en émergence qui révolutionne l’e-commerce en Guinée !

Si vous êtes en Guinée sur internet, difficile de passer sans tomber sur une publicité de produits vendus sur Arabinene.com, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur les différents sites web.

Arabinènè™ (‘’Nouvel déballage’’ en Soussou) est une entreprise de droit guinéen immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RCCM/GN.TCC.2019.B.04804. La startup arrive en complément ou en remplacement des activités commerciales traditionnelles. L’objectif principal est d’emmener les guinéens aussi à vendre et acheter via Internet. Elle est la plus grande place de marché B2C, guinéen en ligne.

Fort de ces 9894 utilisateurs uniques (en 2022), la plateforme collabore aujourd’hui avec une centaine de fournisseurs et comporte plus de 6000 références en stock, tous produits confondus (électronique, informatique, électroménager, habillement, meubles, bricolage et plein de produits locaux). Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de commandes moyenne qui sont livrés chaque jour sur l’étendue du territoire nationale. Son chiffre d’affaire l’année dernière est de 1.210.311.933 GNF, soit une hausse de +163.34% par rapport à sa première année.

Mais qui se cache derrière cette startup ?

Pour la petite histoire, Arabinènè™ est lancé le 17 Juillet 2029, par Thierno Mamoudou Sow, un jeune passionné de l’informatique. Diplômé en droit, Sow pour les intimes, est l’administrateur générale de l’Agence guinéen de marketing digitale, EQOM (partenaire de plusieurs entreprises en Guinée). Il avait auparavant lancé le media guinéen en ligne, Gnakrylive.com, aujourd’hui devenu une référence dans la presse people, culturel et sportif. Dont il fut lui-même directeur de publication pendant huit belles années.

Le 1er Avril 2019, de retour d’un reportage, journaliste amoureux de la culture, il eut un accident de circulation qui lui coutât 18 mois hospitalisation à l’étranger. De retour de retour en Guinée, en 2018, il se rend compte ne plus pouvoir être actif sur le terrain comme auparavant. Alors, inspiré par le géant du e-commerce mondial, Amazon ou Jumia en Afrique, l’idée lui vient de faire son premier pas dans le commerce électronique, cette fois. Ce qui était aussi une bonne idée pour combler ce vide technologie, longtemps laisser-aller en Guinée (classée 140è au rang mondial et 33è en Afrique, selon le rapport de la CNUCED 2021).

De nos jours, avec ses milliers de produits distribués par une dizaine de livreurs quotidien, Arabinènè™ crée une trentaine d’emploi direct et indirect. Membre de l’association des e-commerçants de Guinée, cette startup est reconnue comme une entité ressource par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME. La plateforme s’ouvre aussi aux autres vendeurs, donne la possibilité à ces entrepreneurs de distribuer leurs produits et vendre directement en ligne. Qu’ils soient grossistes ou détaillants. D’où l’appellation Marketplace ou Place de marché.

Quels avantages d’utiliser cette plateforme ?

Grace à l’arrivée, d’Arabinènè™, fini les prix fantaisistes, les déplacements inutiles. Vous pouvez désormais rester chez vous, à votre lieux travail, entre amis ou en famille, commander en ligne les produits qui vous conviennent le mieux. Avec son service de livraison express, des centaines d’articles sont livrés partout à Conakry et en régions, dans un délai de 2 à 72 heures, selon la distances !

Quelle que soit l’offre de livraison choisie, Arabinènè™ vous informera par courriel de l’avancement de votre commande. Vous recevrez également une notification par SMS, vous permettant de suivre votre colis.

Arabinènè™ Marketplace garantit aussi à ses clients d’échanger gratuitement ou rembourser, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, tout produit défectueux ou ne respectant pas la norme. A condition que le produit soit retourné en parfait état, non utilisé, porté ou servi, dans son intégralité, avec son emballage d’origine.

Afin de faciliter l’expérience utilisateur et satisfaire aux besoin de ses clients, Arabinènè™ Marketplace vous propose les moyens de paiements suivants : Carte Bancaire (Visa / Mastercard), PayPal et aussi le paiement par chèque, virement et en espèce à la livraison devant votre porte.

Arabinènè™ Marketplace utilise le système de paiement sécurisé 3D Secure et d’un cryptage SSL, fourni par la BICIGUI (nouveau VISTAGUI), qui permet d´éviter toute opération frauduleuse sur la plateforme, et n’a aucun accès aux identifiants et numéros de carte bancaire des clients.

Dans les prochains mois, la startup compte ouvrir son premier entrepôt à Conakry, ensuite les années à venir dans d’autres régions. Elle compte aussi faire appel à des investisseurs, dans le but d’élargir son champs d’action et d’augmenter son chiffre d’affaire. Une bonne opportunité qui d’ailleurs s’offre aux hommes d’affaires.

Le site est accessible via le domaine, arabinene.com, une version beta de l’application est aussi disponible dans le playstore et bientôt dans Apple Store.