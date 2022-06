Après la hausse du prix du carburant : voici les nouveaux tarifs de transport urbain 

Même Toto que l’on sait très limité en économie, le comprend aisément : dès lors que le prix du carburant à la pompe est relevé, les autres prix, pour ne pas dire tous, montent en même temps. Cette règle se vérifie, ipso facto, partout à travers le monde. Notre pays n’en déroge point pour que cela puisse surprendre, qui que ce soit. Ainsi donc, avec le changement sans préavis, intervenu en début de ce mois, avons-nous été confrontés à une variété de tarifs de transport, toutes directions confondues.

Il est indéniable que cette situation, désordonnée et anarchique, est porteuse de germes d’incompréhension. Dès les premiers jours de l’augmentation, elle a essaimé sur l’ensemble du territoire, suscitant maints palabres et altercations entre chauffeurs et passagers. Certaines fois, cela a fini par des rixes. Ce qui témoigne de la grande sensibilité du sujet qui mérite d’être pris en compte par les autorités chargées du secteur. Hélas, pour cette fois, cette approche a fait défaut, contrairement aux années précédentes qui ont connu des augmentations similaires.

Les tarifs de transport révisés n’ont été fixés qu’après l’annonce de l’augmentation intervenue le 1er juin. Il a fallu attendre 10 jours après, pour voir la nouvelle tarification enfin finalisée, au terme d’une concertation entre l’État, représenté par la Direction Nationale des Transports Terrestres et la faîtière nationale des transporteurs routiers de Guinée qui regroupe les syndicats et l’Union.

Nous vous proposons ci-dessous le tableau portant les nouveaux tarifs de transport urbain, par bus et taxis.

I- Transport urbain par Taxi :

II-Transport urbain par Bus:

Dans notre prochaine livraison, nous vous présenterons l’autre tableau ayant trait au transport interurbain par les mêmes moyens, à savoir les bus (là où il y en a) et les taxis.