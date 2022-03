Après la CAN, le Comité de soutien au Syli rend compte

Trente quatre jours après le dernier match du Syli à la CAN 2021, le Comité national de soutien rend compte.3.397.388.300 GNF, c’est la somme que les responsables du Comité ont du avoir mobilisé auprès des Guinéens et des organisations dans le pays. Sur cette somme, un total de 2.306. 970. 000 GNF soit les 67, 90 % auraient été dépensés dans l’installation et entretien des fan zones, l’envoi des supporters au Cameroun, des achats de maillots, le fonctionnement du Comité, la communication et des projets d’utilité publique.

A date, le solde dans le compte bancaire du Comité serait de 1.09.818.300. » Ce montant restant permettra de mettre en place des infrastructures de proximité, au nom du Comité de soutien « , a indiqué le ministre en charge des Sports, Lansana Béa Diallo.

Partant des expériences précédentes, le Comité de soutien recommande qu’il soit mis en action dès la phase des qualifications en vue d’une organisation mieux planifiée…