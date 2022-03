Appui au basket guinéen : Guinée Games signe un nouveau partenariat avec la FéguiBasket

La société de loterie Guinée Games et la Fédération Guinéenne de Basketball ont signé mercredi 30 mars 2022 un nouvel accord de partenariat. A la faveur de la signature de ce contrat, les deux parties ont animé une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de Conakry.

« Nous suivons la Fédération Guinéenne de Basketball depuis environ un an. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball (Ndlr : Oumar Sampil ) est passé nous voir pour parler d’un projet et nous avons organisé une compétition (le tournoi international 3×3). C’est de là qu’est partie cette ambition de faire les choses avec eux », a indiqué Habibatou Bah, directrice de Communication et Marketing de Guinée Games. Et c’est de là qu’est parti le partenariat entre Guinée Games et la Fédération Guinéenne de Basketball. « Nous avons vu que la Fédération est bien organisée et nous sommes parti sur un deuxième projet qu’est l’Afrobasket qui a été organisée l’année dernière à Kigali. Nous avons été satisfaits de la collaboration et nous nous sommes dit pourquoi ne pas élargir cela pour faire quelque chose de plus grand et pérenne. C’est ainsi que nous procédons aujourd’hui à la signature de ce partenariat qui va s’étendre certainement sur d’autres volets aussi », a ajouté Habibatou Bah.

Sur les différents volets dont porte le nouveau partenariat, Sakoba Keita, président de la Fédération Guinéenne de Basketball, a cité l’appui à l’organisation du championnat national, l’accompagnement des équipes guinéennes (clubs et équipes nationales) dans leurs participations aux compétitions internationales, la formation, les animations pour les jeunes… « Pour avoir une idée de leur accompagnement, il faut savoir qu’une compétition de deux semaines ne coûte pas moins de 50 mille dollars. Et, en ce moment, il y a onze compétitions prévues au niveau national et international », a expliqué Sakoba Keita qui rappelle que l’accompagnement de Guinée Games a déjà permis la rénovation de plusieurs infrastructures dont le Palais des Sports.

En retour, Sakoba Keita promet que la FGBB fera tout pour donner plus de visibilité à Guinée Games.

« On a travaillé depuis quelques années sur la refonte des projets d’accompagnement sur une multitude de domaines. Maintenant, on a le basketball […] Pour le moment, on a aidé à redonner un petit coup de jeune à la salle de Basketball du stade 28 Septembre. Il y a deux projets qui sont en cours et dans l’avenir il y en aura en lien avec le gouvernorat. Il s’agit notamment de choses qu’on va mettre en place de manière intelligente pour doter la population de structures pérennes », a signalé Xénophane Canteaut, directeur du développement de Guinée Games. « Donc, on va avoir cet axe qui va consister à continuer à accompagner les fédérations… Et quand on a des structures comme la Fédération Guinéenne de Basketball qui est très bien structurée et qui a réussi de belles performances en 2021-2022, sans oublier les résultats récents du SLAC… Quand on voit des bons résultats comme ceux-là, on se doit en tant qu’entreprise citoyenne d’accompagner ces fédérations-là. C’est vraiment s’inscrire dans une démarche d’entreprise citoyenne d’accompagnement du sport au service de la population », a-t-il ajouté.

Cette conférence de presse était également l’occasion pour le secrétaire général de la Fédération Guinéenne de Basketball (FGBB) de revenir sur les performances réalisées ces dernières années par le basketball guinéen. De la participation à la brillante participation de l’équipe nationale à la qualification du club SLAC à la phase finale de la BAL en passant par la plus grosse performance réalisée chez les jeunes (première performance mondiale), la Guinée est aujourd’hui parmi les meilleures nations du basketball mondial. Et Oumar Sampil en est fier.