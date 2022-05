Appel à manifestation d’intérêt de GIZ pour la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque

1 Contexte :

Energising Development-EnDev est un programme mis en œuvre dans plus de 20 pays et sur trois continents (Afrique, Asie et Amérique latine) par la Coopération allemande au développement (GIZ) pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), dont l’objectif est de garantir que « les habitants de la région du projet aient un meilleur accès à un approvisionnement énergétique durable, moderne, fiable, abordable, socialement responsable et respectueux de l’environnement ».

Dans le cadre de la promotion les énergies renouvelables, le projet a signé un protocole d’accord avec le Programme Alimentaire Mondiale et Plan International pour la mise en œuvre d’un projet pilote dans deux écoles de la préfecture de Kissidougou.

Le projet E-HGSF (Energizing Home-Grown School Feeding) initié par le PAM est une approche innovante visant à intégrer des services énergétiques dans les cantines scolaires et qui a pour objectif d’améliorer les conditions de conservation et de cuisson des aliments. Ce projet pilote sera mis en œuvre pour tester la durabilité et la fonctionnalité des infrastructures, du schéma énergétique, des appareillages proposés, avant une mise à l’échelle potentielle dans le futur.

EnDev ayant la charge de la composante énergie, ce présent document fixe les termes pour l’acquisition et l’installation de systèmes photovoltaïque dans deux écoles pilotes de la préfecture de Kissidougou.

2 Objectif :

L’objectif général est de sélectionner une entreprise qualifiée dans le domaine solaire photovoltaïque, dans le but de fournir du matériel solaire de qualité supérieure et de les installer en respectant les normes en vigueur.

De manière spécifique :

Fourniture de matériel solaire photovoltaïque

Installation et intégration du matériel solaire photovoltaïque fournit et installer par l’entreprise au bâtiment (cantine scolaire) ;

Produire un manuel d’utilisateur du système installé pour les utilisateurs\utilisatrices

Former les utilisateurs\utilisatrices sur la manipulation et la maintenance préventive des équipements installés ;

Documenter les différentes étapes du processus d’installation (formes électronique et dur).

Enregistrer le système photovoltaïque installé avec l’application « EnDev Collect ».

3 Modalités

L’entreprise recherchée doit être installée en Guinée, de grande renommée et avoir une bonne expérience avec les Sociétés et les institutions internationales dans le domaine de la coopération. Elles doivent être structurées, et également disposer d’un personnel de qualité et de bonne moralité.

« La GIZ » attend de cette formule un suivi privilégié, facilitant la relation permanente entre « le fournisseur » et « La GIZ » afin de garantir un accompagnement dans la durée.

La mission du prestataire et les résultats attendus seront définis en détail dans le dossier d’appel d’offre à transmettre aux entreprises retenues sur la liste restreinte. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux procédures de la GIZ.

La GIZ établira sur la base des réponses du présent appel à manifestation d’intérêt une liste restreinte d’entreprises auxquelles seront envoyées un dossier d’appel d’offre y compris les termes de référence de cette étude pour soumission d’une offre technique et financière.

La GIZ invite les compagnies intéressés, qualifiées dans le domaine à manifester leur intérêt en joignant au dossier de manifestation d’intérêt au minimum les documents ci-dessous :

Une copie du RCCM ; Une copie du NIF à jour Une copie du quitus fiscal à jour Une preuve d’exécution de contrats similaires auprès d’institutions internationales. Une lettre sur entête de la compagnie qui stipule que la société soumissionnaire n’a aucun lien avec un employé du bureau de la GIZ

Prière de noter que les documents originaux peuvent être demandés pour confirmation au besoin

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux procédures de la GIZ. Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise n’implique aucune obligation de la part de la GIZ de l’inclure sur une liste restreinte.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant clairement la mention « PROSOFT – 91162717 | FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE», doivent parvenir à la GIZ au plus tard le Lundi 30 Mai 2022 au Bureau de la GIZ à Conakry, size DI.256 Corniche Nord, Cité Ministérielle/Commune de Dixinn – BP : 4100, Conakry, République de Guinée ou par courriel à l’adresse GN_Quotation@giz.de